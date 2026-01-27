Как за 2025 год увеличился российский внешний туризм

Рост внешнего туризма России за год составил 22%, а объем туристического оборота превысил $57 млрд. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на данные Всемирной туристской организации ООН.

По итогам 2025 года объем туристического оборота страны превысил $57 млрд. Таким образом, Россия заняла 16-е место среди 55 стран с крупнейшими мировыми экономиками. За счет роста внешнего туризма РФ на 22% страна заняла четвертое место после Аргентины, Нигерии и Вьетнама.

По приведенным подсчетам, россияне совершили более 29 млн поездок в другие страны. Это на 7% больше, чем годом ранее, но значительно меньше, чем в 2019 году (45 млн).

Также с доковидного периода расходы российских туристов увеличились на две трети, когда как иностранцы стали тратить на путешествия в РФ в два раза больше.

Самыми популярными для туризма странами оказались Абхазия, Казахстан и Турция, а количество поездок на запад сократилось почти в 15 раз.