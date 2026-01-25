Путешествующий по России велосипедист добрался до одного из полюсов холода

Речь идет о Климе Калужских

Путешественник Клим Калужских, который передвигается по регионам России на велосипеде с аккордеоном, достиг якутского города Верхоянска. Об этом сообщил ТАСС сам путешественник.

В село Батагай Верхоянского района путешественник прибыл в ночь на 24 января. Его там встретили 50-градусные морозы. По региону он перемещается автостопом и на велосипеде.

"Я из Батагая выдвинулся на велосипеде, <…> по дороге у меня лопнуло колесо заднее, потому что мороз в среднем тут [составил] минус 50 градусов сегодня. Я уже собирался разводить костер, потому что понимал, машины здесь бывают очень редко, тем более в выходные. Я думал, что ждать буду до вечера: только наломал дров для костра, как сразу приехал дальнобойщик Владимир. Загрузили велосипед сзади, и вот так с дальнобойщиком на попутках я добрался до Верхоянска (административного центра Верхоянского района Якутии - прим. ТАСС) прямо только что", - рассказал Калужских.

В середине января он сообщал, что прибыл в ходе своего путешествия на территорию Якутии, посетил столицу республики и продолжил путешествие к северу региона.