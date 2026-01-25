Туристы из Екатеринбурга прогулялись от Петрогрома к северным оленям

Прогулка к скалам Петра Гронского и знакомство с северными оленями может стать отличным маршрутом выходного дня из Екатеринбурга. В этом могли убедиться туристы, которые приехали на Петрогром в морозный зимний день. Полазив по скалам и пожарив сосиски на костре, путешественники съездили в этнопарк «Земля Предков», где познакомились с северными оленями и научились отливать талисманы из металла, как это делали в давние века на Петрогроме предки современных свердловчан.

Фото предоставлено ИА «Уральский меридиан» компанией «Душа Урала»

Как рассказала ИА «Уральский меридиан» гид клуба «Душа Урала» Вера, Скалы Перта Гронского или Петрогром являются памятником природы Свердловской области. По разным версиям, Пётр Гронский, в честь которого, возможно, названы эти скалы, являлся либо революционером, либо местным жителем, однако исследовательница Урала Елизавета Берс в своей книге «Археологические памятники Свердловска и его окрестностей» называет эти скалы именно Петрогромом и рассказывает о том, что в давние века здесь действовало кустарное металлургическое производство.

По данным сайта UraloVed со ссылкой на научные источники, люди плавили металл на Петрогроме с VII века до н. э. и по XIII век нашей эры. В результате раскопок в 1950-е годы, проведённых с участием Елизаветы Берс, возле этих скал были найдены формы для отливки наконечников копий и стрел, а также 18 плавильных горнов. В Свердловском краеведческом музее есть реконструкция плавильного горна, обнаруженного на Петрогроме.

Происхождение скал Петра Гронского — остатки лавы древних вулканов. Скальная гряда из матрацевидных гранитных камней тянется с востока на запад на 200 метров. Высота гряды достигает 16 метров, на её южной стороне есть удобные выступы, по которым можно залезть наверх без специального оборудования. На более отвесных сторонах скал нередко тренируются альпинисты и скалолазы.

Скалы Петрогроома являются частью Большой Уральской тропы (БУТ), которая проходит вдоль Уральских гор по Свердловской и Челябинской области, Пермскому краю, а также части Оренбуржья и Республики Башкортостан. Протяжённость БУТ свыше 2300 км пешеходного трека.

Из Екатеринбурга на Петрогром можно съездить в любое время года на автомобиле или электричке, чтобы подышать свежим лесным воздухом, полазить по скалам, пожарить сосиски на костре или провести в походе целый день.

По данным сайта БУТ, есть также небольшой маршрут, занимающий один день. Путь проходит через торфяник, заброшенную узкоколейку, скалы Малые Гроны и скалы Петра Гронского. Набор высоты на всём пути — 110 метров. Начать такой маршрут можно из посёлка Сагра, окончить — в посёлке Исеть. По дороге можно увидеть остатки старой узкоколейной железной дороги, которая больше не действует. Раньше она соединяла торфяник с Аятским торфопредприятием, но с 1990 закрыта.

Тем, кто хочет просто отдохнуть на природе, а не проводить целый день в походе, достаточно посетить Петрогром, где возле скал есть удобные костровища, а на камнях скалолазы иногда оставляют верёвки, за которые можно цепляться, чтобы удобнее было взобраться на гранитный гребень. Чтобы просто пройтись до скал, можно доехать на электричке «Екатеринбург — Нижний Тагил» до станции «479 км» либо доехать до этой станции на автомобиле и оставить машину на парковке. Лесная тропа с небольшим уклоном вверх приведёт прямо к скальной гряде. Путь займёт от 30 минут др часа — в зависимости от физической подготовки и скорости туристов. В выходные на этой тропе можно встретить как обычных любителей прогуляться по лесу, так и организованные группы туристов.

«Важно помнить, что, двигаясь по лесной тропе от станции до Петрогрома, не нужно сворачивать налево, как только увидите первые скалы, — предупредила гид Вера. — Дело в том, что слева находятся малые скалы, а до гряды Петрогрома можно дойти только, если продолжить идти по тропе направо».

Некоторые туристы совмещают посещение Петрогрома с походом на Чертово городище или озеро Исетское, но если заранее договориться с находящимся неподалёку этнопарком, можно после посещения скал отправиться туда.

В этнопарке «Земля предков», до которого от станции «479 км» ехать на автомобиле примерно 40 минут, можно покормить яблоками настоящих северных оленей, познакомиться с историей народа манси, а ещё — попробовать себя в металлургическом производстве, которым древние люди занимались на Петрогроме. В этнопарке проходят мастер-классы по отливке талисманов из свинца — очень увлекательное занятие.

Вход в этнопарк, экскурсии и мастер-классы — платные и записываться на них нужно заранее. Контакты можно найти на сайте земляпредков.рф. Об этом этнопарке ИА «Уральский меридиан» ранее подробно рассказывали.

Также мы рассказывали о других популярных природных локациях с гранитными скалам, расположенными недалеко от Екатеринбурга — скалах Семь братьев и Соколиный камень. Все новости и статьи о туризме мы публикуем в отдельной рубрике.