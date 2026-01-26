Новосибирская область привлекает все больше иностранных туристов

В Новосибирской области наблюдается заметный рост в туристической сфере, особенно среди иностранных путешественников. Губернатор региона Андрей Травников поделился этой информацией в эксклюзивном интервью для Сиб.фм.

© Bfm.ru

По его словам, за 11 месяцев 2025 года регион посетили 48,7 тысячи иностранных граждан, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда число гостей составило 37,3 тысячи. Наиболее активными туристами стали жители Казахстана, Китая и Узбекистана.

Андрей Травников отметил, что рост интереса к Новосибирской области со стороны зарубежных туристов подтверждает её привлекательность для международного туризма.

В целом, общий туристический поток в Новосибирскую область за указанный период составил 2,9 миллиона поездок, что соответствует уровню 2024 года. При этом количество отдыхающих, разместившихся в гостиницах и хостелах, возросло на 16%, достигнув 1,495 миллиона человек.

Маркетинговые исследования показывают, что наибольшее количество туристов приезжает из соседних регионов, таких как Кемеровская область, Алтайский край, Томская область, Красноярский край и Омская область. Основные мотивы поездок — деловой и культурный туризм.

Среди самых популярных культурных объектов выделяются Новосибирский театр оперы и балета, театры «Красный факел» и «Глобус», а также Новосибирская филармония и краеведческий музей. Из частных учреждений особое внимание привлекают Музей погребальной культуры и Парк музеев «Галерея времени».

Природные достопримечательности, такие как Обское море, Бердские скалы и Беловский водопад, также вызывают большой интерес у туристов. Губернатор отметил растущий интерес к сельскому туризму в Маслянинском, Сузунском, Искитимском, Колыванском и Ордынском районах, а также к Академгородку и наукограду Кольцово.

Благодаря целенаправленным мерам по улучшению инфраструктуры и поддержке предпринимателей, Новосибирская область продолжает укреплять свои позиции как привлекательное направление для туристов.