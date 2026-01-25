Названы самые популярные у россиян направления для перелетов в феврале

Больше всего российских туристов отправятся в Калининград и Стамбул, говорится в исследовании сервиса "Купибилет"

Самыми популярными направлениями для перелетов в феврале 2026 года у россиян стали Калининград и Стамбул. Об этом говорится в исследовании сервиса "Купибилет" (текст есть у ТАСС).

"Среди путешествий по России в феврале наибольшая доля приходится на Калининград - 24% всех внутренних бронирований. Далее следуют Минеральные Воды (16%), Сочи и Адлер (14%) и Махачкала (14%). Заметный интерес также сохраняется к Мурманску (9%) и Санкт-Петербургу (8%). На Екатеринбург, Самару, Краснодар и Новосибирск суммарно приходится около 15% бронирований", - рассказали в компании.

Согласно исследованию, в структуре зарубежных бронирований безусловным лидером стал Стамбул - на него приходится 34% всех поездок за границу. Второе место занимает Ереван (12%), за ним следуют Ташкент (10%) и Баку (8%). Париж выбрали 8% путешественников. Азиатские направления в совокупности формируют значимую часть спроса: Бангкок (6%), Пхукет (5%), Хошимин (5%) и Денпасар (4%). Еще 4% бронирований приходится на Фергану, а Анталью выбрали 4% россиян, планирующих поездки в феврале.

Средняя стоимость авиабилета на зарубежных направлениях в феврале составляет 14,9 тыс. рублей, при этом наиболее дорогими являются перелеты в страны Юго-Восточной Азии, тогда как поездки в Турцию и страны СНГ остаются более бюджетными. Средняя стоимость авиабилета по России составляет 8,1 тыс. рублей, что делает внутренние поездки относительно доступным вариантом для коротких зимних путешествий, отметили в компании.