В АТОР назвали стоимость комфортного недельного отпуска

Он обойдётся в среднем в 80-100 тыс. рублей на человека.

При этом неважно, идёт ли речь о поездке по России или за границу, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Подчеркну слово «комфортный». Это четыре звезды, включая питание, минимальный набор экскурсий и дорога», — уточнила специалист.

Ломидзе добавила, что на стоимость путёвки влияет множество факторов, в том числе звёздность отеля, цены на билеты, варианты питания и сезон. По её словам, такой же недельный отдых «можно организовать и за 50, и даже за 40 тыс. рублей, если поехать на своей машине, останавливаться в апартаментах и самим покупать еду».