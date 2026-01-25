Мимо башни-руины — к «Храму Цереры»: зимний маршрут по «Царицыну»

Погожие зимние дни — прекрасный повод выйти на прогулку и иначе взглянуть на город, заново познакомиться, например, с его заснеженными парками. Зимой музей-заповедник «Царицыно» предлагает множество идей — от фотосессии около светящихся инсталляций до неспешного променада по живописным местам, которые в холодное время года совершенно преображаются.

Один из маршрутов, которым совершенно точно стоит насладиться как можно скорее, называется «Утренняя дорожка». Он начинается с Фигурных ворот, чтобы пройти к ним, нужно миновать пруды, Фигурный мост и Большой дворец. Подробнее о маршруте — в материале mos.ru.

Старинные Фигурные ворота

Фигурные ворота, построенные в 1778 году, — одна из главных достопримечательностей «Царицына». Вместе с Оперным домом, стоящим рядом, они составляют блестящий архитектурный дуэт. Как говорил зодчий Василий Баженов, создавший их и многие другие постройки здесь, этот дуэт звучит в общей теме «нежной готики». Он признавал, что остался очень доволен своими «воротами прекрасной фигуры».

Название они получили благодаря множеству декоративных элементов. Раньше на их башнях были установлены четыре вазы, скульптуры двух купидонов и двух керамических собачек. Со временем они оказались утрачены. Одну из них (мопса) обнаружили в 1927 году в ходе реставрационных работ — сейчас она находится в Музее архитектуры имени А.В. Щусева. Объяснить, почему архитектор выбрал именно мопса, достаточно просто — дело в том, что этот пес был символом верности в одном из тайных аристократических орденов Европы.

Однако, несмотря на потери, у Фигурных ворот по-прежнему есть секрет, который вызывает восхищение у тех, кто его знает. Если посмотреть на них со стороны парка, то с определенной точки плоский фасад как бы исчезает, и рядом с Оперным домом вырастает эффектная башня, похожая на шахматную ладью. Запорошенная снегом, она выглядит еще более привлекательно.

Павильон «Миловида» и вид на воду

Оставив Фигурные ворота позади, можно пройтись по живописному участку парка, любуясь деревьями, укутанными в снег. Следующей остановкой станет павильон «Миловида» — главная обзорная точка маршрута. Он был построен в начале XIX века на холме, с которого открывается потрясающий вид на воду — зимой зрелище становится по-настоящему захватывающим.

Павильон представляет собой нарядную сводчатую галерею с четырьмя маленькими угловыми помещениями. Первоначально его украшали статуи, бюсты, вазы, фигуры сфинксов и дельфинов. Название он получил тоже не случайно — миловидами в русских парках XVIII–XIX веков называли беседки или видовые площадки с живописными панорамами.

В середине XIX века ставшее обветшалым строение хотели разобрать, но потом передумали и приспособили под чайный домик. В «Путеводителе по Москве и ее окрестностям» говорилось: «В парке лучшая беседка — это “Миловида”, <…> с буфетом, без вина; здесь можно сдать багаж и лишнее платье за 10 копеек». Сегодня около павильона тоже можно купить согревающий чай или кофе и полюбоваться скульптурами богинь Авроры и Венеры, а также вакханки.

Смотровая площадка башни-руины

Чуть дальше располагается башня-руина, построенная в 1804-м, — типичное сооружение для европейских пейзажных парков конца XVIII — начала XIX века. Правда, исторической ценности она не имеет, поскольку это всего лишь имитация древних развалин, однако менее впечатляющей быть от этого не перестает.

Башня-руина представляет собой сооружение с примыкающими фрагментами как бы обрушившейся каменной стены с вкраплениями кирпича и белокаменными резными деталями. Изначально ее венчала ажурная беседка-бельведер (утрачена в начале ХХ века), откуда открывался вид на Верхний Царицынский пруд и разобранный в начале ХХ века павильон «Палаты дружины» на его левом берегу. В советское время на башне тренировались альпинисты.

Сегодня можно подняться на верхнюю площадку башни и оттуда полюбоваться видом на парк и Верхний пруд. Отсюда же можно увидеть поднимающуюся по склону Глухую дорожку с гротом, восстановленным в 2007 году на фундаменте сооружения начала XIX века. Подъема на башню бояться не стоит: у лестницы удобные перила и поручни, никакой опасности нет даже зимой.

«Храм Цереры» и гротесковые мосты

Спустившись с башни и пройдя по направлению к гроту, а потом поднявшись наверх, можно обнаружить беседку «Храм Цереры», возведенную в 1805 году по проекту архитектора Ивана Еготова. Задание, которое он получил, звучало так: «В селе Царицыне в саду сделать вновь два мостика и храмик». В докладе императору Александру I говорилось: «В самом саду, обогащенном в истекшем годе различными плантациями, сооружен храм богине Церере». В те времена беседки в виде храмов-ротонд считались отличным украшением парков. Их посвящали античным божествам и строили на возвышенных открытых местах.

В этой точке можно повернуть назад, к выходу. Однако есть возможность вернуться другим путем, чтобы осмотреть и другие достопримечательности. Например, спустившись с возвышенности, на которой стоит «Храм Цереры», и пройдя вперед по извилистой дорожке до другой стороны оврага, можно увидеть остатки вала, который в XIX веке отделял парковую территорию от крестьянских земель.

Там же, пониже, располагается павильон «Нерастанкино» — небольшая галерея со сквозным проходом, возведенная в 1803 году. Между ним и «Храмом Цереры» в 1805–1808 годах построили кирпичные Большой (Нижний) и Малый (Верхний) Гротесковые мосты. Их арки отделаны грубо обработанным белым камнем.

В начале 1960-х их отреставрировали, однако к 2000-м годам мосты снова разрушились — были сломаны перила. В 2007-м сооружения полностью воссоздали, а овраг расчистили.

Большой проспект и поляна у Большого дворца

От восточного склона Верхнего Царицынского пруда к парковым воротам (около станции метро «Орехово») ведет Большой проспект — одна из главных аллей. В начале XVIII века он обозначал южную границу регулярного сада усадьбы князей Кантемиров, которые какое-то время владели этой территорией. Большой проспект сначала был обсажен березами и назывался Большим Березовым. В конце XVIII века регулярный сад начали преобразовывать в пейзажный парк — живописную аллею сохранили, но теперь она оказалась в глубине расширившейся территории, разделяя ее на две части. В середине XIX века березы заменили на липы. До наших дней сохранились не все деревья, но общий вид Большого проспекта в обрамлении тех, оставшихся до сих пор, производит впечатление.

Эта аллея выведет на поляну у Большого дворца, раскинувшуюся также рядом с Оперным домом и Фигурными воротами. Если посмотреть на нее, стоя рядом с каким-нибудь из этих сооружений, можно заметить, что она больше чем на метр выше той аллеи, на которой располагаются строения. Дело в том, что в первой половине XIX века, после очередной очистки Верхнего Царицынского пруда, часть плодородного ила уложили именно на поляне, чтобы таким образом приподнять ее почвенный слой.

Сегодня поляну украшает обыкновенная сосна. Но раньше, в начале XIX века, здесь была посажена декоративная одиночная Веймутова сосна. Ее погубил ураган 1904 года.

С круговой аллеи, обрамляющей поляну, открываются завораживающие виды не только на южный фасад Большого дворца, Оперный дом и Фигурные ворота, но и на Малый дворец и Хлебный дом.

