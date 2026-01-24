Названы самые бюджетные турнаправления на весну

Владимирская и Костромская области вошли в список наиболее бюджетных туристических направлений на предстоящую весну. Об этом говорится в исследовании сервиса "Туту", с которым ознакомился ТАСС.

"В список самых доступных направлений туризма вошли Владимирская и Костромская области - парная поездка будет стоить 34,4 и 34,9 тыс. рублей соответственно", - рассказали в компании.

Согласно исследованию, возглавили рейтинг направлений для бюджетных весенних путешествий Орел и Орловская область - остановиться в отеле на четыре ночи там можно примерно за 9 тыс. рублей, а путешествие с дорогой в среднем обойдется в 22,8 тыс. рублей.

"Обязательно посетите старинные замки, расположенные в окрестностях: Сабуровскую крепость и Охотников замок. Одной из главных точек притяжения области является национальный парк "Орловское полесье", - отметили в сервисе.

Также в топ выгодных направлений вошла Тульская область - отдых там обойдется в среднем в 28,2 тыс. рублей: 15,6 тыс. рублей уйдет на билеты в обе стороны, а четыре ночи в отеле будут стоить около 12,6 тыс. рублей.

"Город и область богаты на достопримечательности, но стоит начать с главных - Тульского кремля, музея "Тульский пряник" и государственного музея оружия", - напомнили в компании.

Кроме того, в рейтинг вошла Псковская область - четырехдневная поездка туда в среднем будет стоить 28,3 тыс. рублей, из которых 12,2 тыс. рублей - билеты, а 16,1 тыс. рублей - проживание в отеле.