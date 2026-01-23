Сколько принял туристов Кисловодск в 2025 году

Кисловодск в 2025 году принял более 541 тыс. туристов, заявил глава города Евгений Моисеев.

© РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Победа26».

В прошлом году турпоток в два раза превысил показатели 2019 года, когда город посетили свыше 270 тыс. человек.

«Кисловодск предлагает уникальные природные ресурсы, такие как минеральные источники и живописные горные пейзажи, которые привлекают как отдыхающих, так и тех, кто стремится к оздоровлению», — отметил Моисеев.

Ранее сообщалось, что Ставрополь посетили около 218,5 тыс. туристов в 2025 году. В частности, фестивали в Татарском городище привлекли 100 тыс. человек.