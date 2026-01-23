Туристы отсудили у турагента 200 тысяч: что произошло

Судебная коллегия утвердила решение Центрального райсуда Кемерово, вынесенное в августе прошлого года в пользу потребителя против турагентства «Дом-Экспресс». С компании взыскано свыше 215 тыс. руб. компенсации за неправильно подобранный маршрут, из-за которого пассажира не пустили на борт самолета.

В октябре 2023 года Елена З. обратилась в агентство, чтобы купить сыну билет из столицы Уругвая, Монтевидео, в Новосибирск. Она специально предупредила сотрудника, что срок действия заграничного паспорта сына истекает 27 ноября 2023 года. Несмотря на это, ей продали билеты по сложному маршруту с пересадками, включая Сан-Паулу, Доху, Дубай, и заверили, что проблем не будет.

Однако 4 октября 2023 года в Сан-Паулу сына Елены не допустили до посадки на рейс авиакомпании Qatar Airways в Доху. Представители перевозчика пояснили, что для вылета из Дубая в Новосибирск ему пришлось бы покинуть транзитную зону, а для въезда в ОАЭ требуется, чтобы срок действия паспорта составлял не менее 6 месяцев на момент прилета. Об этом правиле клиента должны были предупредить при покупке билета. Пассажир провел 14 часов в аэропорту и был вынужден вернуться в Монтевидео по измененному перевозчиком билету. Позже Елене пришлось отказаться от сегмента Дубай – Новосибирск и срочно покупать новые билеты через другую фирму за 164,4 тыс. руб.

Суд установил, что агентство «Дом-Экспресс» оказало услугу ненадлежащего качества, не проинформировав клиента о критически важных паспортных требованиях. В итоге с компании были взысканы более 114 тыс. руб. убытков, 9,6 тыс. руб. неустойки, 71,6 тыс. руб. штрафа и 20 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

В апелляции представители агентства попытались оспорить факт того, что потребитель был неверно проинформирован. Однако, как сказано в судебном решении, в деле действует презумпция вины исполнителя:

«Именно ответчик, а не истец должен был доказать, что им была предоставлена полная и исчерпывающая информация, соответствующая характеру оказываемой услуги».

