Что необычного забывали пассажиры на борту «России»

В 2025 году бортпроводники авиакомпании «Россия» нашли в самолетах после рейсов порядка 4,5 тыс. забытых пассажирами вещей. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В авиакомпании даже составили топ самых часто забываемых предметов. Первое место безоговорочно заняли наушники. На втором – телефоны. На третьем, как не сложно догадаться, планшеты. Также путешественники нередко покидают самолеты без предметов гардероба, книг и игрушек.

В перевозчике рассказали и о самых необычных находках, которые стюардессы обнаруживали на борту. Среди них, например, банный веник, рыболовный сачок, ручные весы, гимнастический обруч и даже палатка для крупных собак.

В «России» отметили, что бортпроводники после каждого рейса тщательно проверяют салон. Если обнаружится забытая вещь, то ее передадут на хранение в аэропорт прибытия. По закону такие предметы максимально могут ждать владельца 6 месяцев. Для их получения пассажиру необходимо обратиться либо в авиакомпанию, либо в авиагавань.

Добавим, подобные рейтинги периодически составляют и аэропорты. Например, судя по отчету Домодедово, в летний период путешественники чаще всего оставляют в терминалах солнцезащитные очки, шляпы, панамы и даже пляжные зонтики.