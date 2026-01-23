В Ессентуках появятся четыре новых санатория

Четыре новых санатория намерены построить в санаторно-курортном комплексе "Капельная балка" Ессентуков к 2030 году. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил глава города-курорта Ессентуки Владимир Крутников.

«В "Капельной балке", я думаю, к 2030 году появится четыре санатория, уровень которых будет начинаться от 3 звезд и до 5 звезд включительно», — сообщил Крутников.

По его словам, в особой экономической зоне Ессентуков уже скоро начнется строительство двух новых санаториев.