В Ессентуках появятся четыре новых санатория

Четыре новых санатория намерены построить в санаторно-курортном комплексе "Капельная балка" Ессентуков к 2030 году. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил глава города-курорта Ессентуки Владимир Крутников.
«В "Капельной балке", я думаю, к 2030 году появится четыре санатория, уровень которых будет начинаться от 3 звезд и до 5 звезд включительно», — сообщил Крутников.
По его словам, в особой экономической зоне Ессентуков уже скоро начнется строительство двух новых санаториев.
«У нас в особой экономической зоне уже два участка начинают осваиваться, получили разрешение на строительство. Там появится пешеходная зона и благоустроят небольшое зону ручья. Построят два санатория с общими вложениями около 1,5 млрд рублей, там будет около 1 тыс. мест в совокупности», — добавил он.