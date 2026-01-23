Коммунальщики стали отключать электричество гостевым домам

Владельцы гостевых домов жалуются, что коммунальные службы их массово переводят из одной категории потребителей в другую, из «населения» в «бизнес», заставляя оплачивать газ, электроэнергию, вывоз мусора и прочее по коммерческим тарифам. Это ставит под сомнение рентабельность бизнеса и вообще работу гостевых домов, особенно небольших.

Активизировались коммунальщики в новом году, когда вступили в силу положения о легализации гостевых домов в рамках эксперимента, который проходит в 22 регионах России. Хотя началась практика смены тарифов раньше и практически по всей стране. Например, как рассказала TourDom.ru предпринимательница из Ростова Ярославской области (этот регион пока не попал под действие эксперимента), ее дом перевели на коммерческий тариф за электроэнергию еще в августе 2023 года. В судах вопрос не решился до сих пор, обращения в прокуратуру и Госдуму ни к чему не привели, в итоге дошло до того, что 12 января этого года дом отключили от электричества из-за отказа оплачивать по более высоким расценкам.

Похожей историей поделилась Кристина, владелица гостевого дома в Приморском крае:

«Коммунальные службы отлавливают тех, кто осуществляет сдачу недвижимости в наем, и просто переводят на коммерческий тариф. Позвонил, спросил: “Сдаете дом?” Ответила, что сдаю, информация есть везде в интернете, ни для кого не секрет. “Отлично, придите, распишитесь”. Говорю, ничего подписывать не буду. А они сами зарегистрировали, акты составили, и в общем-то и всё».

А вот как все произошло у Евгения и Татьяны Громовых из Калининградской области: «18 ноября 2025 года мы вошли в реестр гостевых домов, повесили на калитке табличку “Гостевой дом ЕТЕ 1910”. Через месяц получили уведомление от энергосбыта о том, что с 1 ноября нас в одностороннем порядке без предварительных консультаций перевели на коммерческий тариф – мол, была выездная проверка. Хотя мы никого не видели, так как с ноября по март гостевой дом не работает, все закрыто».

Многие владельцы еще и живут в своих гостевых домах, оплачивая, например, электричество по коммерческому тарифу. «Парадокс в том, что на жилые дома государство выделяет субсидии, а ресурсники и от государства субсидии получают, и от нас оплату по коммерческой цене», – отмечает одна из собеседниц редакции.

При этом в некоторых случаях делается перерасчет за предыдущие месяцы по коммерческим тарифам и домовладелец ставится перед неприятным фактом: ему предлагается задним числом оплатить 200, 300 тыс. руб., а то и больше.

Предприниматели считают подобные действия незаконными и ссылаются на разъяснения Минстроя России от 5 декабря 2025 года, где сказано, что «согласно Федеральному закону № 127-ФЗ, гостевые дома приравниваются к жилым и обслуживаются по нормам, применяемым к жилым домам».

Впрочем, как отмечает основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов, муниципальные власти и поставщики электроэнергии, газа, операторы вывоза мусора и прочие в своем праве – они могут устанавливать повышающие коэффициенты для коммерческой деятельности. Случаи перевода на коммерческие тарифы были и раньше, а с 1 января этому появилось дополнительное юридическое обоснование в виде официального статуса гостевых домов.

«Еще при разработке закона о гостевых домах мы предупреждали, что так и будет: оказание услуг гостевого дома – это предпринимательская деятельность, соответственно, она влечет за собой дополнительные расходы», – прокомментировал эксперт. По его мнению, гостевые дома на коммерческих тарифах не выживут и помочь могут региональные власти, которые вправе каким-то образом разделить тарифы или предусмотреть сезонность их применения. «Это сильно зависит от отношения к данному виду деятельности в конкретных регионах», – добавил Георгий Мохов.

Владельцы гостевых домов очень рассчитывают на помощь депутатов Госдумы. Накануне они засыпали комментариями телеграм-канал председателя Комитета по туризму Сангаджи Тарбаева и адресовали ему обращение из 23 пунктов, где среди прочих вопросов – проблема перевода на коммерческие тарифы.