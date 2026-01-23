Нарушения при организации питания детей выявлены в гостиничном комплексе «Лоо-арена» в Сочи. Там в начале января заразились норовирусом дети, приехавшие на соревнования, сообщили ТАСС в территориальном отделе управления Роспотребнадзора.

Расследование показало, что при в отеле были нарушены санитарно-эпидемиологическое требования и законодательство в сфере технического регулирования. Источником заражения стали сами сотрудники гостиничного комплекса. Против компании, которая работает в «Лоо-арене», возбуждены административные дела.

Как писал ранее «ТурДом», дети 10–12 лет приехали в Краснодарский край на соревнования по регби. Проблемы со здоровьем начались через несколько часов после обеда. По словам спортсменов, в меню был куриный суп, гречка и другие блюда. Дети стали жаловаться родителям и сопровождающим на плохое самочувствие, но госпитализация никому не потребовалась. В итоге у них выявили норовирус 2-го генотипа. По окончании соревнований все дети вернулись домой в свои города.