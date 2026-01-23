«Готовься страдать». Американец открыл для себя Россию и остался в шоке

35-летний маркетолог из Чикаго Итан Уоррен, отправляясь в Россию, ожидал увидеть суровую реальность, о которой его предупреждали друзья и пользователи соцсетей. По их словам, поездка должна была обернуться холодом, страхом, отсутствием сервиса и постоянными ограничениями. Однако путешествие стало для американца полным пересмотром представлений о стране.

«Ты серьезно? Это же не Европа! Там холодно, страшно и… ну, ты понял», «Не выходи на улицу после 20:00», «Готовься терпеть и страдать», – такие комментарии стал получать Итан, когда озвучил свой план.

Уоррен признался, что мысленно готовился к угрюмым лицам, бесконечным очередям, сложной бюрократии и серым спальным районам. Он не исключал, что столкнется с многочисленными проверками и полным отсутствием комфорта. Но реальность оказалась диаметрально противоположной.

По словам американца, вместо закрытости и напряжения он увидел дружелюбных и отзывчивых людей, готовых помочь с навигацией по городу и даже пригласить на чаепитие. Современные кафе, стабильный Wi-Fi и разнообразие меню, включая веганские позиции, стали для него неожиданным открытием. Чистые улицы, ухоженные парки и стильные магазины разрушили образ унылых городских кварталов.

Особое впечатление на американца произвел уровень сервиса. В одном из отелеи Санкт-Петербурга ему предложили индивидуальную экскурсию по крышам города, а в московском ресторане персонал быстро запомнил его имя и учел пищевую аллергию. Уоррен отметил, что в США подобное внимание обычно предоставляется за дополнительную плату, тогда как в России оно оказалось естественным.

Отдельной главой путешествия стала поездка по Золотому кольцу. Суздаль, Ярославль и Владимир запомнились туристу атмосферои уюта, древнеи архитектурой и отсутствием туристической суеты. По его словам, он чувствовал себя не гостем массового маршрута, а первооткрывателем.

Не осталась без внимания и русская кухня. Борщ, блины с икрой, пельмени и медовик произвели на Уоррена настолько сильное впечатление, что за время поездки он заметно прибавил в весе. При этом он отметил, что качество еды даже в придорожных кафе превосходило ожидания и часто оказывалось выше, чем в популярных заведениях Нью-Йорка.

«Я думал, буду выживать, а оказался в туристическом раю, которого нет ни в каких Европах», – подчеркивает американец.

Вернувшись в США, Итан Уоррен запустил блог под названием «Другая Россия», где публикует фотографии и личные истории из поездки. Его основнои вывод сводится к простому совету: не доверять стереотипам и формировать мнение на собственном опыте, передает телеканал «Царьград».

