В Russpass доступны зимние экскурсии с аттестованными гидами

В рамках проекта "Зима в Москве" цифровой сервис Russpass представил новую подборку тематических экскурсий, которые проведут аттестованные гиды. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

© РИА Новости

Пользователям доступны на выбор как короткие вечерние прогулки по украшенному городу, так и многодневные путешествия. Маршруты, как уточняется, разрабатывались с учетом интересов москвичей и туристов и охватывают ключевые достопримечательности столицы.

До конца февраля гид Юлия Каркушко будет проводить экскурсию "Новогодняя Москва: огни, истории и панорама праздника". Участников ждет прогулка по центральным улицам с рассказами о рождественских традициях, особенностях советского Нового года и историями праздничного оформления города.

Желающие совместить прогулку с памятными кадрами смогут посетить экскурсию "Зимняя феерия – снег и сказки. Фотопрогулка по центру Москвы". Аттестованный гид Константин Захаров проведет маршрут от Большого театра до Московского Кремля и расскажет, когда в России начали отмечать Новый год, как появилась традиция дарить подарки и почему главным символом праздника стала елка.

Фотограф Андрей Митин сделает профессиональные снимки, которые останутся в семейном архиве.

Еще один маршрут посвящен праздничной ВДНХ. Гид с более чем 15-летним опытом Фатима Богатова вместе с гостями экскурсии отправится на зимнюю прогулку по территории выставки, где до 1 марта работает один из крупнейших в Европе катков. Также в этой локации регулярно проходят утренние зарядки под диджей-сеты, а также благотворительные и инклюзивные фестивали.

Выбрать подходящую экскурсию станет удобнее благодаря встроенной в Russpass функции прогноза погоды до 10 дней. Пользователи смогут заранее узнать температуру воздуха, скорость ветра и вероятность снегопадов, чтобы спланировать маршрут и подготовиться к прогулке.

Кроме экскурсий с гидами, сервис предлагает маршруты для самостоятельных прогулок. Среди них – "От "Зарядья" до "Эрмитажа": прогулка по нарядной Москве", "Снежные приключения в "Коломенском", "Спортивный день в снежных декорациях", "В гости к Деду Морозу: куда сходить зимой с детьми", "Заходите на огонек! Где попробовать зимнее меню в Москве", "Копытце на удачу: где искать символ 2026 года в Москве" и другие варианты зимнего досуга в столице.

