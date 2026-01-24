Топ самых фотогеничных мест Северного Кавказа

Представляем вашему вниманию, очевидно, не самый полный, но точно очень основательный список самых фотогеничных мест Северо-Кавказского федерального округа. Постарались собрать классные локации для фотосессий в одном материале. Пойдем с востока на запад, из Дагестана в Ставропольский край.

Дагестан

Бархан Сарыкум

Эта необычная для Северного Кавказа достопримечательность расположена относительно недалеко от Махачкалы.

Издалека бархан Сарыкум выглядит немного странно и впечатляюще — вот вы едете себе по обычной пригородной местности, и вдруг справа вдали появляется огромная куча песка.

Сарыкум — самый крупный песчаный бархан в Европе, его высота составляет порядка 260 метров.

В теплое время года на бархане можно сделать эффектные фотографии в красивых платьях из летящей ткани.

Дербентская крепость

Дербент — старейший город России. Сюда едут, чтобы отдохнуть от суеты больших городов, прогулявшись по старинным улочкам, и посмотреть на Каспий со стен крепости Нарын-кала. Дербент идеален и для самостоятельных прогулок, и для экскурсий, надо просто выбрать вариант, который придется вам по душе.

Посетить крепость можно в любое время года — Нарын-кала открыта и зимой, и летом. Вход платный: 200 рублей для взрослых и 100 — для детей.

Фото на фоне золотисто-бежевых стен с видом на город и море внизу точно украсят ваш отпускной альбом.

Чечня

Мечеть «Сердце Чечни» и Грозный-Сити

Когда речь заходит о Чечне, в первую очередь приходят в голову Грозный-Сити и расположенная рядом с небоскребами изящная и прекрасная мечеть «Сердце Чечни». Две эти рукотворные достопримечательности резко контрастируют, но и дополняют друг друга, показывая две стороны этой республики — приверженность традициям и стремление к прогрессу.

Подъем на вертолетную площадку на одном из небоскребов платный — 200 рублей для взрослых и 150 — для детей (возможен и наличный, и безналичный расчет). Сверху открывается замечательный вид на город и горные массивы. Конечно, стоит выбирать теплую сухую погоду, чтобы прогулке по площадке и фото не мешал ураганный ветер.

Мечеть хороша в любую погоду и в любое время года: камень желтого и розового цвета, которым она отделана, будто бы вечно дарит тепло солнечных лучей. Но особенно завораживающе «Сердце Чечни» выглядит весной на фоне цветущей сакуры.

Озеро Кезеной-Ам

Озеро Кезеной-Ам находится в Веденском районе Чечни. Это одна из главных природных жемчужин республики.

Из Грозного сюда можно добраться по комфортной асфальтированной дороге.

Кезеной-Ам располагается на высоте 1 869 м. На берегу озера есть комплекс, где можно и переночевать, и поесть. А еще над Кезеноем можно прокатиться на зиплайне, длина которого достигает почти 900 м.

Фото на фоне озера или в воздухе над ним — то самое, ради чего точно стоит отправиться в горную Чечню.

Ингушетия

Башня Согласия

Башня Согласия — это стометровый краеведческий музей в столице Ингушетии, городе Магасе, и смотровая площадка одновременно. Сверху открывается впечатляющий вид на горную часть республики.

Вход платный. В стоимость билета — 200 рублей — входит и посещение музея, и подъем на смотровую.

Эгикал

Эгикал — это одно из самых больших старинных поселений Ингушетии.

Сегодня на его территории располагается порядка 90 сооружений разного назначения: боевые, полубоевые и жилые башни, хозяйственные постройки, чуть выше поселения сохранились склеповые сооружения нескольких типов.

Фото в Эгикале — это особая атмосфера древности, величавые склоны гор и память старинного камня.

Приятный бонус — добраться сюда можно по качественному асфальту без тряски по бездорожью.

Северная Осетия

Даргавс

Даргавс — это самый крупный склеповый комплекс Кавказа. Расположен в Северной Осетии на своеобразном перекрестке нескольких долин. Он выглядит впечатляюще в любую погоду и в любое время года.

Вход на территорию комплекса платный — 150 рублей. При посещении стоит воздержаться от открытой одежды, мини-юбок и шорт. Кстати, в обозримом будущем Даргавс могут закрыть для посещения — в данный момент идет активное обсуждение этого вопроса. Конечно, приехать и взглянуть на склепы будет можно, но вот побродить по тропинкам между ними уже не получится.

Кармадон

Кармадонское ущелье — одно из живописнейших в Северной Осетии, и в то же время оно окутано флером грусти. Как вы наверняка знаете, именно по этому ущелью в 2002 году вниз сошел язык ледника Колка.

Сегодня поездки сюда считаются безопасными. Теснина в Кармадоне достаточно протяженная, скалы в ней испещрены мягкими складками, а возле одного из тоннелей находится мемориал, посвященный Сергею Бодрову и съемочной группе, которая пропала без вести в ущелье во время тех драматичных событий.

А еще перевал между Даргавсом и Кармадоном выглядит очень впечатляюще — он не слишком сложный и на верхней точке позволяет оказаться будто бы на вершине мира.

Кабардино-Балкария

Плато Канжол

Канжол — это одна из самых лучших площадок с видом на Эльбрус. Его высота составляет без малого 3 000 м, а расстояние до двуглавого великана по прямой — всего несколько десятков километров. Благодаря этому создается ощущение, что вы смотрите главной вершине России прямо в глаза.

Удачное время для поездок — примерно с мая по октябрь, когда нет снега или его осталось совсем немного. Кстати, на Канжоле получаются отличные фото закатов, рассветов и звезд.

Джилы-Су

Дорога на Джилы-Су давным-давно была признана самой красивой в России. С тех пор ничего не поменялось. Это прекрасный асфальтированный путь к Эльбрусу, который периодически выныривает из-за горизонта.

Помимо отличных снимков с самой высокой горой Европы вы сделаете еще массу удачных кадров, если будете внимательно смотреть по сторонам, — подходящих пейзажей масса.

В самом урочище Джилы-Су также море возможностей для эпичных фото — на фоне водопадов, на фоне Эльбруса, на фоне сусликов (помните, последние могут быть милыми, но не очень безопасными).

Карачаево-Черкесия

Домбай

Домбай — это один из горнолыжных курортов Карачаево-Черкесии и по совместительству очень живописный поселок среди снежных горных пиков. Сюда едут, чтобы сняться на фоне знаменитой гостиницы в виде летающей тарелки, рассмотреть пик Инэ и Бомбай-Ульген, подняться на канатке повыше и разглядеть вершину Эльбруса.

На пути к поселку можно насладиться видами хвойного леса, захватывающих дух изгибов горной реки и даже выпить минеральной воды в Теберде.

Софийские озера

Софийские озера — одни из самых популярных не только в Карачаево-Черкесии, но и в целом на Северном Кавказе. В Архызе их называют жемчужиной этих мест.

К ним проложен туристический пеший маршрут, который нельзя назвать совсем уж простым, но это и не самый сложный треккинг. Идти лучше летом и с проводником, предварительно взяв с собой воду, еду и сменную одежду. Гиды рекомендуют закладывать на поход к озерам световой день.

Фото на фоне лазурной воды в окружении суровых скал и зеленых лугов сторицей окупят все ваши старания на пути к Софийским озерам.

Ставропольский край

Кавказские Минеральные Воды

КМВ — это не одна локация, а целый ряд очень привлекательных городов в Ставропольском крае. Каждый из них предлагает сразу несколько живописных и фотогеничных точек или маршрутов.

В Железноводске стоит погулять по парку и подняться по знаменитой Каскадной лестнице. В Пятигорске — посетить Цветник, Провал, место дуэли Лермонтова, подняться на Машук на канатке или пешком. В Ессентуках стоит заехать в местный парк и посмотреть на старинные тренажеры в спортзале, который в этом парке расположен, а также поискать прекрасную металлическую кружевную беседку, в которой получаются отличные фотографии в слегка готическом стиле. В Кисловодске, конечно, всенепременно стоит подняться на гору Кольцо (переживать не надо, тропа совсем коротенькая, а преодолевают ее даже дамы в воздушных платьях и шлепанцах, так что проблем не будет) и как следует походить везде — по Курортному бульвару, по местному парку, огромному и прекрасному, разведать пару-тройку терренкуров и так далее.

Ветряки

Ветряков в Ставропольском крае достаточно много. Фотографировать и фотографироваться обычно едут к тем, что находятся неподалеку от Невинномысска. Говорить тут особо ничего и не надо, вы и сами себе представляете всю эту мощь на фоне гор, полей, синего неба, облаков.

Помните, что ветряки — это не просто декорация для фото, а самая настоящая ветряная электростанция. Так что лезть на них точно не надо. Соблюдайте все меры предосторожности и делайте прекрасные снимки.