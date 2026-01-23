Сколько туристов приняла Ингушетия в 2025 году

Туристические локации Ингушетии в 2025 году посетили более 125 тысяч отдыхающих, а за прошедшие новогодние каникулы республика приняла свыше 4 тысяч гостей.

«За последние десять лет турпоток в республику вырос в пять раз. Только в период новогодних каникул нашу республику посетили более 4 тысяч гостей. Загрузка гостиниц и гостевых домов превысила 53%, что выше показателей прошлого года. В целом в 2025 году Ингушетию посетили более 125 тысяч человек — это хороший и устойчивый результат», — сообщил в своем телеграм-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, все больше гостей выбирают пешие и автомобильные маршруты Ингушетии. В прошлом году в регионе были открыты три новых пеших направления — к башне Зем-Гала в Ассиновском ущелье, водопаду Гаьл-чож и горе Ушкорт. В числе популярных автотуров — маршрут «В стране башен и легенд».

Калиматов также подчеркнул, что в республике развивают военно-патриотические направления и научно-познавательный туризм, интерес к которому поддерживают археологические экспедиции и работа школы каменщиков-реставраторов «Наследие».