На курорте «Архыз» прогнозируют максимальную загрузку отелей

Номерной фонд курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии будет загружен более чем на 90% на предстоящие праздники в феврале и марте. По сравнению с прошлым годом спрос на отдых 23 февраля и 8 Марта вырос на 10%.

© ТАСС

«Гендерные праздники остаются датами высокого спроса для "Архыза". Загруженность объектов размещения на это время будет превышать 90%. За счет благоприятных для катания погодных условий показатели бронирований на 23 февраля и 8 Марта могут быть лучше, чем по новогодним заездам, когда на спросе сказалась декабрьская малоснежность. Спрос на предстоящие праздники на 10% выше, чем по аналогичным датам прошлого года», — сообщили в пресс-службе национального туроператора «Алеан».

По прогнозам компании, часть объектов курорта будет забронирована на День защитника Отечества уже к 10 февраля, а ко второй половине месяца будет сложно найти свободные места на 8 Марта.

«В праздничные даты мы ожидаем увеличение турпотока, причем основной процент гостей — это семейные туристы», — прокомментировали в пресс-службе курорта, уточнив, что с нового года на «Архыз» наблюдается значительный рост числа туристов с детьми.

Отмечается, что курорт в Карачаево-Черкесии продолжает развивать горнолыжную инфраструктуру для детей. Так, в январе в туристической деревне Лунная Поляна открылась детская зона катания с траволатором.

О ценах

В пресс-службе курорта озвучили, что цены на размещение в отелях и гостиницах на 23 февраля и 8 Марта стартуют от 3,5 тыс. рублей за сутки. Так, в эконом-сегменте сутки отдыха с завтраками на двоих обойдутся в 7 000−10 000 рублей, в высоком сегменте — 18 000−25 000 рублей.

О курорте

Курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии (находится под управлением ГК «Мантера») — один из крупнейших всесезонных горных курортов России. Курорт ориентирован на активный семейный отдых и включает две туристические деревни, 27 км горнолыжных трасс, 44 км экотроп, более 30 отелей разной категории, 9 канатных дорог и самый большой высокогорный байк-парк с трассой протяженностью 29 км.