Национальный портал станет частью Единой цифровой системы в сфере туризма

Национальный туристический портал Путешествуем.рф в этом году войдет в Единую цифровую туристическую систему, которая объединит сервисы для путешественников, бизнеса и органов власти.

© РИА Новости

«В этом году портал Путешествуем.рф станет важной частью Единой цифровой системы в сфере туризма, которая объединит сервисы для путешественников, бизнеса, органов власти. Это будет качественно новый уровень развития цифровизации туризма в России», — сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, его слова приводятся на туристическом портале.

Вахруков отметил, что сервис Путешествуем.рф должен стать полноценной экосистемой для туристов. Сейчас это цифровой помощник, на котором представлено более 700 идей для путешествий по всей России, в том числе и по Северному Кавказу.

На сайте есть календарь туристических событий в регионах, также представлены разделы «Школьные путешествия», «Экологические маршруты», «Сельский туризм» и «Путешествия с питомцами».

Кроме того, на портале можно найти более 120 автомобильных маршрутов. Так, на сайте есть маршруты по регионам СКФО «Легенды Дагестана», «Сказочная Карачаево-Черкесия», «По пути древних цивилизаций» (Карачаево-Черкесия), «В стране башен и легенд» (Ингушетия), «Горизонты России» (Ставропольский край), «Три ущелья в Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус».

Национальный туристический портал Путешествуем.рф развивается при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство».