В Чечне создадут новую зону отдыха «Горные террасы»

В Ножай-Юртовском районе Чечни в этом году начнут благоустраивать новую зону отдыха. Общественное пространство «Горные террасы» с детскими и спортивными площадками появится в селе Денги-Юрт.

© РИА Новости

«В 2026 году в селе Денги-Юрт Ножай-Юртовского района ЧР начнется реализация проекта — победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". На территории будущего общественного пространства появятся детские и спортивные площадки, совмещенные с тихими зонами», — сообщили в министерстве строительства, ЖКХ, топлива и энергетики региона.

Новая зона отдыха займет площадь порядка 10 тысяч квадратных метров. Проект реализуют по просьбе местных жителей.

«Проект отвечает на запрос местного населения, а также в непосредственной близости от него планируется строительство современного жилого комплекса. Таким образом, будет комплексно решена задача по созданию гармоничной среды для комфорта населения», — приводятся в сообщении слова замминистра Алисы Ибрагимовой.

В 2025 году проект по созданию общественного пространства «Горные террасы» стал победителем конкурса Минстроя России.