На «Архызе» выросло число бронирований на праздники в феврале и марте

Спрос на отдых на горнолыжном курорте "Архыз" во время праздников 23 Февраля и 8 Марта оказался на 10 процентов выше, чем годом ранее, подсчитали в "Алеан". Во время длинных выходных здесь будет забронировано более 90 процентов мест в отелях.

Растущий интерес со стороны туристов объясняют отложенным спросом. Поскольку на старте сезона погода в горах была переменчивой, устойчивый снежный покров установился в 20-х числах декабря, многие отложили поездки. И сейчас активно бронируют ближайшие даты заездов.

"Туры покупают за одну-две недели до поездки, - отметили в компании. - Также наблюдается устойчивый интерес к бронированиям на длинные февральские и мартовские выходные. По прогнозам, к 10 февраля часть объектов уже будет полностью загружена на День Защитника Отечества. А ко второй половине февраля будет сложно найти свободные места на 8 Марта".

На "Архызе" ожидают, что основной сегмент гостей в праздничные даты будут составлять семейные туристы. В этом году отмечен значительный рост числа детей, которые освоили горнолыжный спорт. Они уже составляют 20 процентов от числа всех катающихся.

"С первых дней нового года мы наблюдаем значительный рост числа юных гостей на склонах: более 3,3 тысячи детей до 6 лет встали на лыжи и получили первый опыт катания, а 16,6 тысячи ребят в возрасте от 6 до 14 лет активно осваивают зеленые трассы", - рассказали в пресс-службе курорта.

Недавно на курорте открыли новую детскую зону для катания со специальным подъемником, учебной трассой и школой инструкторов.