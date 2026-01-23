Обучение будущих портье и горничных сравнили с тренировками летчиков

В институте «Высшая школа управления гостеприимством» открылись симуляционные классы для освоения навыков управления сервисом и командами в гостиничном бизнесе. Один блок имитирует ресторан, второй – номерной фонд, как в настоящих отелях.

«У нас открывается лаборатория гостиничного сектора. Мы сделали два симуляционных класса, как это принято в авиации, где студенты смогут отрабатывать навыки работы в отеле на практике», – рассказала РИА «Новости» гендиректор гостиничного оператора LeePrime Group Лилия Дорохина.

По ее словам, цель проекта – формирование кадрового резерва и подготовка специалистов для отелей и ресторанов, в том числе для поддержания качества услуг после ухода зарубежных операторов.

Институт «Высшая школа управления гостеприимством» начал работу в Росбиотехе в начале текущего учебного года. Там открыты направления «Операционная деятельность отеля», «Технология продукции и организация общественного питания», «Сервис в отеле», «Управление доходами». Занятия ведут топ-менеджеры LeePrime Group, что позволяет студентам получить опыт, приближенный к реальным условиям работы.По мнению организаторов, такие проекты помогут снизить дефицит кадров в отрасли. Спрос на сотрудников в сфере гостеприимства вырос в 2025 году почти на 49%. По данным опроса SuperJob, дефицит сотрудников ощущают 78% компаний. Чтобы заполнить вакансии, работодатели вынуждены повышать зарплаты – в гостиницах и ресторанах они достигли в среднем около 65 тыс. руб. в месяц.