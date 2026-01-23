Эксперимент по легализации гостевых домов провалился

Пост председателя Комитета по туризму Госдумы Сангаджи Тарбаева, в котором он поделился законодательными планами на ближайшее будущее, вызвал шквал комментариев от возмущенных владельцев гостевых домов. Они уверены: эксперимент по легализации этого бизнеса провалился.

Во многих регионах с 1 января вступили в силу новые правила регулирования – чтобы работать в правовом поле, гостевые дома должны состоять в реестре, оплачивать коммунальные услуги по коммерческим тарифам, которые значительно выше, и так далее. Для некоторых это делает бизнес бессмысленным.

«Я знаю один очень приятный гостевой дом в Крыму. Участок, два дома. Хозяйский и гостевой на 4 (!) номера. Постоянные клиенты, которые ездят к ним из года в год. Хозяева сами все делают. Там экономика иначе никак не складывается, ни одного наемного сотрудника она не выдержит. Никаких коммерческих тарифов. Да там и нагрузки на сети нет почти. И такие вот отели просто уйдут с рынка. Ламповый домашний уютный отель», – приводит пример один из участников обсуждения.

Но тарифы – это не единственная проблема. Предприниматели опубликовали в комментариях к посту Тарбаева 23 вопроса, по которым им не удалось получить разъяснения, – об отличиях услуг гостевого дома от услуг найма, о возможности использовать налоговый вычет и перспективах субсидирования, о требованиях регистрации гостей в органах МВД и т. д.

Один из примеров:

«Почему собственник гостевого дома только сам может вести деятельность? Почему дети не имеют права это делать по договору с собственником? Благодаря этому пункту в законе очень многие ИП закрылись и перестали платить налоги».

Кроме того, предприниматели указали на законодательные нестыковки и несправедливое, по их мнению, приравнивание гостевых домов к гостиницам.

В итоге пост собрал более 200 откликов. Многие возмущались, что ответа удостоился только один из вопросов. В какой-то момент, как утверждает один из участников этого своеобразного протеста, администратор канала даже закрыл возможность комментирования – вероятно, советовался с депутатом, как быть. Впрочем, не исключен и технический сбой.

Редакция обратилась в пресс-службу Сангаджи Тарбаева с предложением разъяснить ситуацию – последует ли ответ на обращение владельцев гостевых домов. Нам обещали предоставить комментарий в ближайшее время.

