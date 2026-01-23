Назван топ фестивалей России для путешественников

В 2026 году в России пройдет немало ярких и ожидаемых фестивалей, многие из которых посвящены Году единства народов страны. Подборку интересных мероприятий в первой половине года составили эксперты «Авито Путешествия».

© Вести Подмосковья

В марте Иркутская область ждет гостей на юбилейный, двадцатый по счету, фестиваль «АрхБухта. Рекурсия». Он пройдет на берегу Байкала в поселке Большое Голоустное с 5 по 9 марта. Туристам можно будет понаблюдать за работой талантливых архитекторов, дизайнеров и художников, которые попытаются превратить уникальный природный ландшафт в арт-пространство.

С 23 по 26 февраля в Нижнем Новгороде состоится самый крупный в России международный фестиваль медиаискусства INTERVALS Festival. Тема мероприятия «Знак / Символ» будет раскрываться через мультимедийные инсталляции, световые проекции на архитектуру, AV-перформансы и образовательную программу. В основном события фестиваля бесплатны для посещения.

Живая музыка, пикники на траве, мастер-классы и фуд-корт станут приметами фестиваля «Это лето» в Москве 6-7 июня. Форум создан для неспешно отдыха в условиях мегаполиса для групп единомышленников. Участники музыкальной программы еще могут предложить себя для необычного опыта.

В Петрозаводске с 11 по 14 июня пройдет один из главных рок-фестивалей России «Воздух Карелии». В этом году акцент будет сделан на семейном отдыхе, поэтому сейчас расширяется инфраструктура для туристов с детьми. Обещали быть на фестивале такие известные музыкальные коллективы, как «Алиса», «Бригадный Подряд» и «Слот». Много будет и современных групп. Площадкой фестиваля станет территория бывшего аэродрома.

«МиР Сибири» откроется перед гостями Красноярского края 9-12 июля. Этот фестиваль каждый год проходит в легендарном поселке Шушенское. В программе форума - выступления фолк-музыкантов со всей страны, ярмарка народных промыслов «Торговая улица», мастер-классы по ремеслам, а также лекции.