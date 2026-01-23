Пассажир получит от лоукостера компенсацию за сорванный отпуск

Житель Красноярска через суд взыскал с авиакомпании «Победа» более 138 тыс. руб. за сорванный отдых в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора. Компенсацию получит сам пассажир и двое его несовершеннолетних детей, которые так и не смогли воспользоваться оплаченными билетами.

Согласно материалам судебного разбирательства, в январе 2022 года истец приобрел через агрегатор «Авиасейлс» билеты на рейс в Сочи и обратно. Непосредственным продавцом выступил билетный агент Supersaver, а перевозчиком была назначена авиакомпания «Победа». Оплата прошла в полном объеме, однако в день вылета при регистрации выяснилось, что данных о пассажирах в системе авиакомпании нет, и на борт их не допустили.

После инцидента мужчина безуспешно пытался добиться возврата денег, обращаясь и к перевозчику, и к посредникам. Авиакомпания «Победа» сообщила, что возврат якобы оформлен, но получать средства нужно по месту покупки. В то же время «Авиасейлс» уведомил, что процедура приостановлена, поскольку агент Supersaver находится за пределами России.

В сложившейся ситуации потребитель обратился за помощью в краевой Роспотребнадзор. Специалисты ведомства оказали содействие в подготовке и юридическом сопровождении искового заявления. Суд, изучив все обстоятельства, признал требования обоснованными и взыскал с авиакомпании «Победа» полную сумму компенсации. Решение суда уже вступило в законную силу.