На Чукотку планируют проложить туристический автомобильный маршрут

1 марта стартуют автомобили трансрегиональной экспедиции Амурской области. Участники проложат путь на Чукотку через Якутию, в одну сторону планируется преодолеть 5 тысяч километров.

В Якутии есть такая традиция: зиму по регионам России передает хранитель холода, дух зимы Чысхаан. А мы решили стартовать 1 марта, чтобы с юга Дальнего Востока к концу марта привезти весну в Арктику, в Певек – город ромашек, - говорит директор Агентства гостеприимства Роман Шабанов.

На путешествие ориентировочно уйдет три недели. Опытные водителя планируют ехать день и ночь, меняясь друг с другом. Обедать - в придорожных кафе либо прямо в машине. С собой путешественники берут поттеры и мультиварки, консервы, сухие супы и каши. Ночевать думают в аскетичных условиях: не в гостиницах, а в спортзалах, администрациях и пожарных частях – договоренности уже есть. Делегацию в регионах будут встречать друзья и единомышленники.

У туристической отрасли России есть задача развивать автомобильный туризм, но развивать его на бумаге не получится, - комментирует Роман Шабанов. - Нужно ехать - и из непроходимой местности создать маршрут для людей, нарисовать его на карте, найти новые локации, заряженных участников. Этим мы и займемся.

Экспедиция пройдет при поддержке Агентства гостеприимства Амурской области.

