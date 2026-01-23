Чем заняться и что посмотреть в зимнем Новгороде

Зима в Великом Новгороде — это не просто прогулки по заснеженным улицам. Это погружение в настоящую русскую сказку, где история оживает на фоне белых сугробов. В воздухе витает особая атмосфера — тишина, нарушаемая только скрипом снега под ногами, и величие древних храмов, подсвеченных новогодними огнями. Пожалуй, это идеальное время для тех, кто устал от суеты и хочет не просто развлечься, а по-настоящему отдохнуть душой.

Сердце города — Новгородский кремль, или Детинец. Здесь, укрывшись за толстыми стенами от зимнего ветра, начинается знакомство с прошлым. Стоящий внутри Софийский собор XI века — старейший в России. Его купол венчает свинцовый голубь, а внутри хранятся древние фрески и чудотворная икона «Знамение», связанная с чудесным спасением города от врагов. Рядом возвышается монумент «Тысячелетие России», на котором как в открытой книге запечатлены ключевые фигуры истории страны, отмечает канал «РР-Новости».

Всего через Горбатый мост, перекинутый над застывшим Волховом, лежит Торговая сторона с Ярославовым дворищем. Когда-то здесь шумело народное вече и велась бойкая торговля. Сегодня это настоящий музей под открытым небом — целый ансамбль древних церквей, среди которых и знаменитый Николо-Дворищенский собор. От его стен открывается классический вид на кремль и реку, который особенно хорош вечером в свете праздничной иллюминации.

В новогодние каникулы в городе особенно людно и весело. На площади Победы-Софийской зажигается главная ель, открываются ярмарки, а в Детском музейном центре начинает работу мастерская Деда Мороза. Но новгородский Дед Мороз — особенный, его зовут Дед Трескун. Он немного суровее, по-язычески, но так же любит хороводы и игры, которые устраивают для гостей в Кремле.

За пределами города ждет не менее интересный мир. В 20 минутах езды находится музей деревянного зодчества «Витославлицы». Прогулка среди старинных изб и многоярусных церквей, укрытых снегом, — это путешествие в прошлое. Здесь можно заглянуть в крестьянские дома, узнать о старинных ремеслах, а во время праздников стать гостем «Сказочного новогодья» в компании Бабы Яги и Кикиморы.

Погулять с комфортом и без лишней толкотни зимой проще — туристов меньше. А значит, можно неспешно изучить уникальные экспонаты в музее, например, знаменитые новгородские берестяные грамоты или «Новгородскую псалтырь», первую русскую книгу, написанную на деревянных дощечках. А после экскурсий покататься на санях с ямщиком по набережной или, если повезет, на большом городском катке.

Если хочется не просто слушать гида, а стать частью истории, стоит выбрать театрализованную прогулку. По Кремлю и Ярославову дворищу гостей могут провести сами древние новгородцы — посадники Сбыслав или Агафья. Они расскажут о быте, обрядах и тайнах города так, что вы и не заметите, как пролетят три часа.

Великий Новгород зимой предлагает не только историю, но и тишину, уют и возможность остановиться, чтобы прислушаться к голосам прошедших веков. Это отдых для души, который запоминается надолго.