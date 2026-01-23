Пятизвездочный отель с панорамным рестораном открыли в Шерегеше

Первый пятизвездочный отель "Шермонт" на 290 номеров от "УГМК-Застройщик" открылся секторе F у подножия горы Зеленая в Шерегеше.

© Vse42.ru

По информации застройщика, в здании отеля "Шермонт" есть разные категории номеров, от стандартов до пентхаусов с собственными террасами с видом на горы. При этом инфраструктура отеля, по данным "УМГМ-Застройщик", полностью соответствует категории звездности.

На первом этаже есть лобби-бар, в здании отеля – панорамный двухуровневый ресторан на 182 места, караоке-клуб TRUFF с четырьмя тематическими залами, есть собственный тренажерный зал с пространством для йоги и пилатеса и две сибирские бани.

Для деловых мероприятий на 3 этаже предусмотрены два конференц-зала на 80 и 115 мест и две комнаты для переговоров на 8 человек каждая. Скоро в отеле появится детская игровая комната, где можно будет оставить детей разных возрастов под присмотром персонала отеля.

– Компания сумела за рекордные сроки – всего лишь 2,5 года – создать один из крупнейших отелей в стране. Уверен, что "Шермонт" на 290 номеров позволит по-новому оценить преимущества отдыха в Сибири и получить даже самому взыскательному российскому или иностранному путешественнику высший уровень комфорта, – отмечтил гендиректор компании "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин.

По информации застройщика, "Шермонт" работать круглогодично и предназначен как для любителей зимнего, так и летнего отдыха. Сам отель расположен в 100 метрах от скоростной шестиместной канатной дороги "Шермонт". В 2026 году начнет работу еще одна канатная дорога гондольного типа до вершины горы Зеленая и появятся 4 новые горнолыжные трассы длиною 11 километров. В шаговой доступности от отеля работает прокат и лыжный клуб призера Олимпийских игр Александра Бессмертных b открыта освещенная лыжная трасса протяженностью 1,2 километра. На первом этаже специально для любителей горнолыжного спорта есть ski-room, который позволяет хранить личное горнолыжное снаряжение и одежду и пункт проката спортивного инвентаря.

Летом же в панорамном ресторане начнёт работу открытая веранда на 74 места с видом на горы и откроется термальный комплекс с открытым всесезонным бассейном, хаммамом, русской парной и саунами, фитобаром и спа.