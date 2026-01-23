«Уральские авиалинии» предупредили о возможных задержках рейсов в Кольцово

«Уральские авиалинии» предупредили пассажиров о возможных задержках рейсов в Кольцово. Небольшие отклонения в расписании полетов в Екатеринбурге могут возникнуть из-за морозов. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По данным Уральского Гидрометцентра, столбики термометров в столице региона опускались до отметки в –32 градуса, а на взлетно-посадочной полосе ночью и вовсе фиксировали –37. Только к 23 января ситуация начала улучшаться, когда температура поднялась до –28.

Несмотря на то что аэропорт Кольцово работает в нормальном режиме и принимает воздушные суда, в расписании могут происходить коррективы. Как пояснили в пресс-службе перевозчика, это связано с проведением обязательных процедур по дополнительному обогреву систем самолетов, двигателей и салонов в условиях экстремально низких температур.

Для минимизации неудобств пассажиров и обеспечения безопасности полетов инженерно-технические и наземные службы авиакомпании переведены на усиленный режим работы.