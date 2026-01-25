Названы самые популярные города для путешествий весной по России

Петербург, Москва и Сочи вошли в топ-10 направлений для путешествий по России в марте — апреле. Об этом рассказали РИА Новости в сервисе «Островок», проанализировав бронирования в отелях и апартаментах на первые месяцы весны.

«На весну 2026 года (март — апрель) россияне запланировали на 18% больше путешествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топ-10 российских направлений на этот период входят Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград, Эсто-Садок, Казань, Иркутск, Нижний Новгород, Кисловодск и Кировск (Мурманская область)», — отметили в сервисе.

Там указали, что заметный рост интереса россиян наблюдается к городам, подходящим для экскурсионного отдыха. Например, число бронирований в Туле на весну выросло на 58%, в Смоленске — на 46%, в Нижнем Новгороде — на 21%.

«Кроме того, увеличился спрос на направления для активного и горнолыжного отдыха. В Мурманске количество бронирований выросло на 39%, в Кировске (Мурманская область) — на 27%, в Эсто-Садке — на 14%, в Архызе — на 8%», — отмечают в компании.

Средняя стоимость проживания по России весной 2026 года составляет 6 тысяч рублей, что на 8% выше показателя 2025 года (5,5 тысячи рублей). В поездках по стране россияне чаще всего выбирают апартаменты и отели без звезд — на них приходится почти половина всех бронирований (26% и 24% всех бронирований на март — апрель соответственно).