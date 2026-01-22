Мороз, огни и душевность: чем удивила новогодняя Москва туристов из Китая

Поток туристов из Китая в зимнюю Москву только растет. И их отзывы показывают, что праздничная столица удивляет гостей совсем не тем, чего они ожидали. Вот что им кажется необычным.

Китайцам очень нравится, как преображается Москва ночью. Если днем все может выглядеть серо, то с наступлением темноты город, по их словам, будто «добавляет яркости в настройках». Многие пишут, что это похоже на попадание в сказку, отмечает канал «Путешествия с фотокамерой».

Они просто обожают московские катки. Для китайских туристов это не спортивный объект, а обязательная туристическая программа, часть «зимнего списка желаний», которую можно исполнить прямо в центре города.

Гостям из Поднебесной приглянулись наши ярмарки. Особенно они хвалят рождественский базар на Красной площади и советуют попробовать согревающий глинтвейн.

Мороз? Для москвичей это просто фон. Китайских туристов поражает эта невозмутимость. Живые Снегурочки и Деды Морозы на улицах тоже пришлись им по нраву. Их повсеместное присутствие удивляет, а сама Снегурочка часто вызывает вопросы, так как этого персонажа в китайской культуре нет.

ГУМ китайцы воспринимают не как магазин, а как настоящий дворец-памятник. А мороженое в нем они называют «ретро-вкусом СССР».

Гостей их Китая также поразили дорогие отели и перелеты с вполне доступными уличными угощениями на ярмарках. А традиционные салаты вроде оливье и селедки под шубой вызывают живое обсуждение в китайских WeChat или Little Red Book / Xiaohongshu.

В итоге для многих гостей из Китая поездка в Москву становится приятным сюрпризом — сочетанием зимней сказки, гостеприимства и комфортного путешествия, о котором потом долго вспоминают.

В 2026 году Китайский Новый год (Чуньцзе) выпадает на 17 февраля. Прямо сейчас, в конце января, в Москве вовсю идет подготовка к фестивалю «Китайский Новый год в Москве».Туристы из КНР уже видят на улицах красные фонарики и драконов — для них это мощный знак гостеприимства.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 января прошли 3,5 тыс. новогодних мероприятий, в которых участвовали более 2,2 млн человек. За безопасность отвечали свыше 41 тыс. силовиков, писал «ГлагоL».