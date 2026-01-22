Мороз, огни и душевность: чем удивила новогодняя Москва туристов из Китая

ГлагоL

Поток туристов из Китая в зимнюю Москву только растет. И их отзывы показывают, что праздничная столица удивляет гостей совсем не тем, чего они ожидали. Вот что им кажется необычным.

Мороз, огни и душевность: чем удивила новогодняя Москва туристов из Китая
© Global Look Press

Китайцам очень нравится, как преображается Москва ночью. Если днем все может выглядеть серо, то с наступлением темноты город, по их словам, будто «добавляет яркости в настройках». Многие пишут, что это похоже на попадание в сказку, отмечает канал «Путешествия с фотокамерой».

Они просто обожают московские катки. Для китайских туристов это не спортивный объект, а обязательная туристическая программа, часть «зимнего списка желаний», которую можно исполнить прямо в центре города.

Гостям из Поднебесной приглянулись наши ярмарки. Особенно они хвалят рождественский базар на Красной площади и советуют попробовать согревающий глинтвейн.

Мороз? Для москвичей это просто фон. Китайских туристов поражает эта невозмутимость. Живые Снегурочки и Деды Морозы на улицах тоже пришлись им по нраву. Их повсеместное присутствие удивляет, а сама Снегурочка часто вызывает вопросы, так как этого персонажа в китайской культуре нет.

ГУМ китайцы воспринимают не как магазин, а как настоящий дворец-памятник. А мороженое в нем они называют «ретро-вкусом СССР».

Гостей их Китая также поразили дорогие отели и перелеты с вполне доступными уличными угощениями на ярмарках. А традиционные салаты вроде оливье и селедки под шубой вызывают живое обсуждение в китайских WeChat или Little Red Book / Xiaohongshu.

В итоге для многих гостей из Китая поездка в Москву становится приятным сюрпризом — сочетанием зимней сказки, гостеприимства и комфортного путешествия, о котором потом долго вспоминают.

В 2026 году Китайский Новый год (Чуньцзе) выпадает на 17 февраля. Прямо сейчас, в конце января, в Москве вовсю идет подготовка к фестивалю «Китайский Новый год в Москве».Туристы из КНР уже видят на улицах красные фонарики и драконов — для них это мощный знак гостеприимства.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 января прошли 3,5 тыс. новогодних мероприятий, в которых участвовали более 2,2 млн человек. За безопасность отвечали свыше 41 тыс. силовиков, писал «ГлагоL».