Семь термальных источников для зимнего отдыха

От древних легенд до современных SPA-процедур. Рассказываем, где на Северном Кавказе можно круглый год купаться под открытым небом

Искупаться в горячем источнике на фоне заснеженных гор — отличная идея для зимнего отпуска. На Северном Кавказе можно с шиком отдохнуть и оздоровиться: здесь есть и небольшие круглогодичные термальные комплексы, и SPA-курорты мирового уровня.

Бирагзанг — релакс с видом на горы

Один из популярнейших горячих источников в Северной Осетии находится в горном поселке Верхний Бирагзанг. С местом связано много мифов и легенд. Говорят, что хромые избавляются тут от костылей, а страдающие от бессонницы, искупавшись, моментально засыпают. И хотя на самом деле вода здесь не волшебная, ее польза подтверждена экспертами.

Вода температурой +42 градуса поступает из скважины с глубины до 2 км. После купания в открытых бассейнах можно остановиться на ночь в гостинице. Из номеров открывается потрясающий вид на заснеженные вершины. На территории отеля есть кафе и сувенирная лавка.

Вход на территорию: 500 рублей/час, дети до пяти лет — бесплатно

Ежедневно с 7:00 до 21:00 (лучше приезжать до 14:00, чтобы отдохнуть среди меньшего числа людей)

Северная Осетия, село Верхний Бирагзанг Координаты: 42.995274, 44.228567

Из Владикавказа можно добраться на такси или автобусе (с пересадкой на остановке «Поворот на Алагир», далее до конечной и еще 20 минут пешком).

Время в пути — от часа

«Гедуко» — отдых без лишних глаз

Вода на территории комплекса «Гедуко», согласно экспертизе, хлоридно-гидрокарбонатная с включениями натрия и обладает обезболивающими и противовоспалительными свойствами, разгоняет кровь.

В «Гедуко» можно сходить на лечебные процедуры, искупаться в бассейне или отдохнуть в SPA-зоне. На территории есть отдельные огороженные дворики с собственными купелями, беседками, мангалами, туалетами и шезлонгами.

Вход на территорию: 500 рублей — бассейны, от 1 300 рублей/час — дворики, 900 рублей/час — кабинки

Ежедневно с 9:00 до 22:00

Кабардино-Балкария, село Кишпек, ул. Набережная, 31

«Гедуко» находится в 65 км от Пятигорска по трассе А-158 Прохладный — Эльбрус в направлении Баксана. Комплекс хорошо виден с дороги. Из Пятигорска можно доехать на такси или арендовать автомобиль (время в пути — 1−1,5 ч.)

Ахтынские бани — антистресс в горах

Ахтынские источники, расположенные на высоте более 1 000 метров в Дагестане, известны уже много веков. Недавно здесь открылся оздоровительный центр «Ахтынские бани № 1» с отелем и рестораном.

С глубины до 1 700 метров бьют семь источников с разным химическим составом и температурой от +30 до +70 градусов. Процедуры с местной водой рекомендуют при заболеваниях нервной и мочеполовой систем, опорно-двигательного аппарата, кожи. Принять ванны можно в закрытых банях и в бассейнах под открытым небом с видом на горы.

Вход на территорию: 1 000 рублей — взрослые, 500 рублей — дети 3−14 лет

Ежедневно с 9:00 до 22:00

Дагестан, село Курукал, ул. Курортная, 1

Ахтынские источники находятся в 250 км от Махачкалы и в 100 км от Дербента. Можно добраться на рейсовых автобусах, маршрутках и такси

Серноводск-Кавказский — омолаживающий отдых

Курорт находится на южной стороне Сунженского хребта. Здесь умеренный сухой климат, зимой не морозно, что позволяет наслаждаться природой круглый год. Гостям предлагают расслабиться в сероводородных ваннах или сходить на процедуры с тамбуканской грязью.

По словам специалистов, местная вода температурой до +70 градусов насыщена десятком химических элементов, среди которых йод и бром, и рекомендована при самых разных заболеваниях. Воду из местного бювета и вовсе называют источником вечной молодости.

От 4 100 рублей за сутки (проживание с питанием и процедурами)

Бювет и лечебные отделения работают по будням с 9:00 до 16:00 (профильные процедуры по расписанию), в субботу — с 9:00 до 15:00, воскресенье — выходной

Чеченская Республика, село Серноводское, курорт Серноводск-Кавказский Координаты: 43.338560 45.163917

От аэропорта и ж/д вокзала Грозного можно добраться на общественном транспорте до села, далее — на такси

«Жемчужина Кавказа» — мужской клуб

Один из наиболее известных в Карачаево-Черкесии термальных комплексов расположен на окраине поселка Кавказский, в пригороде Черкесска. Воду из местных источников рекомендуют при заболеваниях центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сосудов, кожи и внутренних органов.

В «Жемчужине Кавказа» есть открытые и крытые бассейны с водой из скважины глубиной до 2 км, где ее температура достигает +84 градусов. В составе — натрий, кальций и железо. Отдельные женские зоны временно не работают. Есть гостиница и кафе с местной кухней.

Разовое посещение: 750 рублей — полтора часа, 1 500 рублей — безлимит, бесплатно — дети до 6 лет

Ежедневно с 10:00 до 22:00

Карачаево-Черкесия, поселок Кавказский, ул. Строителей, 1а

«Жемчужина Кавказа» находится на въезде в поселок Кавказский. Туда можно доехать из Черкесска и Владикавказа на автобусе № 596/2281 — остановка в 15 минутах пути от комплекса. У входа на территорию есть бесплатная парковка

«Итальянские термы» — европейская роскошь

Современный SPA-комплекс занимает 4 га в долине Пятигорья. Здесь расположились открытые и закрытые бассейны с водой 100% и 50% минерализации, бани и сауны, зоны релакса и спа.

«Итальянские термы» спроектировали европейские дизайнеры. Зимой здесь можно отдыхать в горячей минеральной воде и любоваться видами на горы Бештау и Машук. Рядом с бассейном находятся кабинки с грелками для халатов, чтобы гости не замерзали после выхода из воды.

4 часа: 5 000 рублей; день: 7 700 рублей

Ежедневно с 12:00 до 21:00

Ставропольский край, поселок Иноземцево, ул. Родниковая, 22

Из Железноводска до комплекса можно доехать на маршрутках №№ 113д, 213а, автобусе № 223. Из Минеральных Вод — на маршрутке № 223б. Из Пятигорска — на маршрутках №№ 113а, 213а, 223б и автобусе № 223. В 1,5 км от терм находится ж/д станция «Машук», где останавливаются электрички

Казьминские термы — восстановление в историческом месте

Казьминский термальный бассейн — один из старейших в регионе. Вода слабой минерализации глубоко под землей нагрета почти до +120 градусов. Пить ее нельзя, но купание в ней показано при хронических болезнях опорно-двигательного аппарата, нервной системы и кожи.

В селе Казьминское расположены несколько мест для отдыха. Например, «Долина гейзеров» — это термальный комплекс с бассейнами под открытым небом и гостиницей. Он делится на две территории: один участок с бассейнами доступен только проживающим в гостинице, а второй могут посещать все желающие.

1 час: 500/ 300 рублей (взрослые/дети от 5 до 14 лет); 2 часа: 800/ 400 рублей; 3 часа: 1 000/ 500 рублей; пребывание без ограничений: 1 100/ 800 рублей

По будням — с 11:00 до 21:45. По выходным — с 10:00 до 21:45

Село Казьминское, ул. Революционная, 72а Координаты: 44.585025, 41.659092

Село находится в 80 км от Ставрополя. Доехать можно на автомобиле и на маршрутках из Ставрополя (от Южной автостанции), Невинномысска, Минеральных Вод

Практические советы

Официальные сайты санаториев и комплексов — источник точных тарифов и программ. На платформах по бронированию и у локальных турагентств можно поискать пакетные предложения и трансферы.

Перед курсом термальной терапии обязательно проконсультируйтесь с врачом. Особенно стоит уделить внимание сердечно-сосудистым заболеваниям, повышенному давлению, острым инфекциям.

В природных (бесплатных) ваннах нет медконтроля — будьте внимательны: проверяйте температуру, не задерживайтесь в очень горячей воде. Кроме того, в горах зимой необходимы одежда по погоде, термобелье, сменная обувь и сухие полотенца — избегайте переохлаждения при выходе из воды.