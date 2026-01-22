Пассажиров в Шереметьево будут пускать в самолеты без паспорта

В Шереметьево с 1 июня пассажиров начнут пускать в самолеты без предъявления паспорта. О запуске эксперимента по распоряжению Минцифры рассказала пресс-служба аэропорта.

Старт пилотного проекта планируется на рейсах «Аэрофлота» по маршруту из Шереметьево в Пулково и обратно.

«С началом лета по постановлению Минцифры РФ впервые в нашей стране стартует эксперимент по проходу пассажиров на борт воздушного судна без предъявления паспорта. Идентификация будет проходить с помощью единой биометрической системы (ЕБС) и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА)», – уточнили в воздушной гавани.

Нововведение в Шереметьево Минтранс анонсировал еще в октябре прошлого года. При этом в ведомстве подчеркнули, что у пассажиров сохранится альтернатива – использовать биометрию или привычные бумажные документы. Но в первом случае путешественников соблазняют ускоренной процедурой прохода контроля и оперативной посадкой в самолет.

Также в Минтрансе отметили, что, помимо Шереметьево, к подобному эксперименту в 2026 году присоединится и Пулково.