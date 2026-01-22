От штрафов до тюрьмы: как наказывают организаторов опасных экскурсий

Сегодня на Камчатке вынесли приговор организаторам нелегальной экскурсии на вулкан Толбачик, где пострадали 19 туристов. Виновные отделались крупными штрафами, однако ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) предусматривает не только денежные взыскания, но и реальные сроки заключения. Так случается, когда халатность оборачивается трагедией.

Одной из самых масштабных по числу жертв стала история на Камчатке в сентябре 2022 года: при восхождении на Ключевскую Сопку погибли 9 человек. После длительного следствия директора турфирмы и гида, сопровождавшего группу, приговорили к колонии — на 4 и 4,5 года соответственно.

А в августе 2023-го чрезвычайное происшествие потрясло уже Москву. Несмотря на штормовое предупреждение, гиды-диггеры повели группу в коллекторы в центре столицы. Из-за ливня вода стремительно прибыла, и 7 туристов вместе с проводником оказались в ловушке и погибли. Организатор подземной экскурсии получил 8,5 года колонии, гендиректор агрегатора «Спутник» Александр Ким – 5,5 года. Еще один обвиняемый – руководитель фирмы «Авангард» – успел уехать за границу и был объявлен в розыск.

Трагедия на Эльбрусе в сентябре 2021 года унесла жизни 5 человек. Следствие установило, что организатор Денис Алимов проигнорировал целый ряд критических рисков: привлек неподготовленных проводников, не учел сезонные погодные условия и не проверил готовность участников. Его приговор — 5 лет и 7 месяцев лишения свободы.

В апреле этого года во время рафтинга в Адыгее погиб турист из Орла. Суд признал виновным инструктора, который сопровождал группу по реке Белая, и назначил ему 1,5 года условно.

Подобные инциденты, к сожалению, не единичны: за последние годы ЧП с туристами происходили в Дагестане, на Алтае, в Карелии. За всеми этими случаями — общие проблемы: нелегальный статус организаторов, недостаточная квалификация гидов, неисправная техника, отсутствие страховок и должного инструктажа.

После каждого резонансного происшествия контроль ужесточается: усиливаются проверки транспорта, документов и допусков. Меняется и законодательство: сегодня работа гида без официальной регистрации грозит серьезными штрафами, а туроператорам строго запрещено нанимать таких специалистов.

