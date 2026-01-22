Аэропорты введут упрощенный порядок обслуживания пассажиров-инвалидов

С 1 сентября в российских аэропортах начнет действовать упрощенный порядок обслуживания пассажиров с инвалидностью. О готовящихся нововведениях глава Минтранса Андрей Никитин доложил президенту Владимиру Путину на совещании с членами правительства.

Ключевым изменением станет возможность для инвалидов оставаться в своих электроколясках до самого выхода на посадку. Это разрешат при условии, что у устройства съемные аккумуляторы. Ранее пассажиры были вынуждены сдавать персональные коляски в багаж или использовать те, что предоставляет аэропорт.

Также для путешественников с ограниченными возможностями здоровья будет введено персональное сопровождение. Сотрудники аэропортов помогут с ручной кладью и посадкой на борт воздушного судна, которая для этой категории граждан будет осуществляться в первоочередном порядке.

Помимо этого, новые правила обяжут аэропорты размещать на своих официальных сайтах подробную информацию об услугах для инвалидов и порядке их получения. В строящихся воздушных гаванях должны будут предусмотреть специальные площадки для выгула собак-проводников.

Действующий в настоящее время порядок, утвержденный в 2016 году, сохранится до вступления новых норм в силу осенью 2026 года.