Бюджетные миллиона ушли на строительство фейковых коттеджей для туристов

Мурманская прокуратура сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении бывшего председателя комитета по туризму региона. Чиновник обвиняется в халатности, которая нанесла ущерб реализации федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

Как установили правоохранительные органы, в ноябре 2023 года местный предприниматель обратился в комитет за субсидией в размере 22 млн руб. на строительство гостевых коттеджей в туркомплексе «Хибины». Однако ключевое для такого проекта право на земельный участок у заявителя отсутствовало, что являлось основанием для немедленного отказа.

По версии следствия, руководитель комитета проявил халатность, не организовав должную проверку пакета документов. В результате не соответствующая требованиям заявка была одобрена, а предпринимателю были незаконно перечислены бюджетные средства. Сам проект, лишенный правовой основы, реализован так и не был.

Действия чиновника, как отмечает пресс-служба надзорного ведомства, привели не только к причинению крупного ущерба областному бюджету, но и к срыву плановых мероприятий федеральной программы в Мурманской области. Уголовное дело после завершения расследования передано в Октябрьский районный суд Мурманска для дальнейшего рассмотрения.