Горнолыжные курорты могут получить право отстранять нарушителей от катаний

Бизнес недоволен тем, что горнолыжные курорты несут ответственность за травмы отдыхающих, которые те получают по собственной вине. Отчасти в этом виноваты инструкторы-самоучки, которые предлагают свои полулегальные услуги.

Генеральный директор курорта «Сырачаны» Максим Черцов предостерег отдыхающих на горнолыжных курортах от обучения у так называемых «черных инструкторов» — самоучек, которые работают нелегально. Он отметил, что администрация курортов не имеет возможности с ними бороться. В худшем случае они отделаются устным предупреждением.

В беседе с «Радио 1» Черцов отметил, что при этом вся ответственность за травмы, которые получают доверившиеся таким инструкторам новички, ложится на администрацию комплекса. Хотя во многих инцидентах виноваты сами отдыхающие. За последний сезон зафиксировано более 300 таких травм.

«Мы готовимся к тому, чтобы законодательно закрепить ответственность непосредственно участников катания за поведение на курорте», — отметил он. Новый закон, который готовит Госдума, должен дать администрациям курортов право отстранять от катания нарушителей.

