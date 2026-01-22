Вынесен приговор организаторам нелегальной экскурсии на вулкан

Усть-Камчатский районный суд вынес приговор по делу против трех местных жителей, которые незаконно организовали туристическую поездку. В результате ДТП пострадали 19 человек, сообщили в краевой прокуратуре.

© tourdom.ru

Обвиняемые, у которых не было разрешений на туристическую деятельность, разместили в соцсетях и мессенджерах объявление об экскурсии к вулкану Толбачик. Для перевозки людей они наняли 60-летнего водителя. Организаторы сами составили программу, продумали маршрут и нашли транспорт. При этом машина не проходила техосмотр, а у водителя не было разрешения на перевозку пассажиров.

В августе 2024 года грузовик с группой из 19 туристов перевернулся во время переправы через реку Студеную. Люди получили травмы.

Суд признал всех троих виновными. Женщину оштрафовали на 300 тыс. руб., ее сообщников – на 320 тыс. каждого. Кроме того, им запретили заниматься туристической деятельностью в течение 3 лет. Грузовик «ГАЗ-6611 39641», на котором перевозили туристов, конфискован в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.