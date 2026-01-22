Глава АТОР рассказал, почему иностранцы едут в Россию

Ломидзе напомнила, что в последние десятилетия российский туризм ориентировался преимущественно на европейских туристов и жителей приграничных территорий, и турпродукты создавались с учетом их потребностей.

По словам главы АТОР, после пандемии приоритеты изменились, и теперь отрасль взаимодействует с другими странами и запросами. Культурное наследие и достопримечательности теперь вызывают меньший интерес.

Ломидзе подчеркнула, что современные туристы стремятся получить живые, запоминающиеся эмоции, абсолютно новые для них.

В качестве примеров она привела катание на санях, знакомство с хаски и восхищение буйной зеленью, особенно актуальное для гостей из арабских стран. Они приезжают за развлечениями, например, посещением парка "Патриот" с возможностью посидеть и прокатиться на танке. Подобный досуг пользуется большим спросом у туристов из Китая и арабских государств, добавила она.

Однако, по словам Ломидзе, необходимо адаптировать инфраструктуру к потребностям таких посетителей, поскольку их культурные и бытовые традиции отличаются от российских. Важно учитывать эти различия с точки зрения гостеприимства: обеспечивать соответствующее оборудование санитарных зон, заботиться о достаточном количестве ресторанов с привычной для них кухней.