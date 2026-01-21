Определены самые популярные горнолыжные курорты России

Россияне выбрали лучший горнолыжный курорт из 10 ведущих комплексов России и отдали предпочтение «Розе Хутор». Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты телеканала «Моя Планета».

© РИА Новости

По итогам голосования зрителей телеканала «Моя Планета» победу одержал курорт «Роза Хутор» в Краснодарском крае. Опрос проходил в социальных сетях телеканала, где участникам предлагалось выбрать лидера из 10 ведущих горнолыжных комплексов России: от Мурманской области до Алтайского края.

«Пользователям было предложено 10 вариантов: Роза Хутор (Краснодарский край); Шерегеш (Кемеровская область); Эльбрус (Кабардино-Балкария); Домбай (Карачаево-Черкесия); Архыз (Карачаево-Черкесия); Манжерок (Республика Алтай); Большой Вудъявр (Мурманская область); Мамисон (Северная Осетия); Бобровый Лог (Красноярский край); Соболиная гора (Иркутская область)», — перечислили они.

Эксперты отметили, что лидерство сразу заняли два популярных курорта — соревнование за 1 место между ними шло до самого конца.

«Звание самого популярного курорта на карте России завоевал горнолыжный курорт "Роза Хутор" (Краснодарский край), набравший 23% голосов. "Роза Хутор", — известный курорт, появившийся благодаря Олимпиаде в Сочи 2014 года. Он находится у подножия Главного Кавказского хребта, в 50 км от Черного моря, у подножия Главного Кавказского хребта. Здесь мягкий климат без лютых морозов и множество развлечений для любителей зимнего отдыха: горнолыжные трассы, канатная дорога», — подчеркнули аналитики.

По данным телеканала, лидер рейтинга лишь на 2% опередил своего ближайшего преследователя — кузбасский «Шерегеш», который набрал 21%.

«"Шерегеш" в Кемеровской области расположен на юге Сибири. Он известен своим мягким снегом, что регулярно привлекает любителей фрирайда. Здесь же расположены различные трассы для лыжников и сноубордистов. Отличается стабильными снежными условиями, но периодически возможны сильные снегопады», — рассказали они.

Почетное третье место занял горнолыжный курорт «Эльбрус» (Кабардино-Балкария), а также в топ-5 вошли «Домбай» (Карачаево-Черкесия) и «Манжерок» (Республика Алтай).