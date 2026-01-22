Между Хабаровском и Владивостоком может появиться скоростная железная дорога

Федеральные власти рассматривают возможность строительства высокоскоростной магистрали между Хабаровском и Владивостоком. Идея обретает особую актуальность на фоне туристического бума: хабаровчане массово ездят в отпуск через Владивосток, где зарубежных рейсов больше, а билеты – дешевле.

«Существуют возможные маршруты между агломерациями на востоке страны. Например, из Хабаровска во Владивосток или Новосибирск», – заявил на днях глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

На сегодня авиаперелеты между Хабаровском и Владивостоком – самый быстрый, но и самый дорогой способ путешествия. Решить проблему могло бы строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) с поездами на скорости 400 км/ч.

Проект особенно актуален, поскольку высокоскоростной поезд эффективнее самолета на дистанциях до 1,5 тыс. километров. Расстояние между Хабаровском и Владивостоком (около 750 км) идеально вписывается в эту эффективную зону. Дискуссии о ВСМ на Дальнем Востоке ведутся с 2024 года. Ранее также прорабатывался вариант запуска аналога «Сапсана» со скоростью 250 км/ч.

Как пишет DVHAB, идею строительства скоростной магистрали активно поддерживают в туристической сфере. В последние годы хабаровчане массово ездят во Владивосток не только ради отдыха, но и для пересадки на более дешевые международные рейсы в Китай, Таиланд и другие страны Азии.

При этом билет экономкласса с багажом из Хабаровска в Пекин на начало февраля стоит от 16,2 тысячи рублей. Из Владивостока тот же рейс обойдётся значительно дешевле – от 11,5 тысячи рублей, а у некоторых перевозчиков можно найти варианты даже за 10,8 тысячи рублей. Поэтому для многих жителей края летать через Приморье уже стало выгодной практикой.

Напомним, ранее глава Минтранса России Андрей Никитин заявил об отсутствии планов по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая связала бы Москву и Владивосток.