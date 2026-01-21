Названы самые популярные маршруты главных аэропортов Ставропольского края

Порядка 60 международных и внутренних авианаправлений на начало 2026 года обслуживают два аэропорта Ставропольского края — Минводы и Ставрополь. При этом самыми популярными маршрутами в 2025 году стали Минводы — Минск и Ставрополь — Сочи.

© РИА Новости

«Основная цель — сохранение направлений, которых в настоящее время 60, в том числе 47 внутренних и 13 международных. Стараемся расширить возможности путешествий по Российской Федерации и за ее пределами. Самые популярные маршруты в любое время года: Минеральные Воды — Минск, Ставрополь — Сочи», — сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа, его слова приводятся в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что в 2025 году пассажиропоток двух аэропортов Ставрополья вырос и составил 5,1 млн человек. Около 65% перелетов пришлось на внутренние рейсы. Увеличение количества обслуживаемых пассажиров в министерстве связывают с открытием новых терминалов: в конце 2024 года — в Ставрополе, в мае 2025 года — в Минеральных Водах. Обновление позволило увеличить пропускную способность воздушных гаваней.

«На данный момент ведутся подготовительные работы по реконструкции международных терминалов с необходимыми объектами инженерной инфраструктуры. Ориентировочные сроки завершения работ в Ставрополе — 2029 год, в Минеральных Водах — 2028 год», — говорится в сообщении.

В аэропортах края также планируется обновить и расширить взлетно-посадочные полосы.