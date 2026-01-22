Правда о рапане: как «безобидный» сувенир убивает Черное море

Мы привыкли везти с моря ракушки как безобидные сувениры, но именно они стали символом одной из самых серьезных экологических проблем Черного и Азовского морей. Речь о венозной рапане — крупной хищной улитке, которая выглядит красиво только на полке. В море это настоящий уничтожитель экосистемы, как утверждает автор канала «Книга животных».

Рапана попала сюда случайно в середине XX века вместе с кораблями с Дальнего Востока. Условия оказались для нее почти идеальными: подходящая температура, пониженная соленость и главное — полное отсутствие естественных врагов. Улитка быстро прижилась и начала размножаться с пугающей скоростью: одна самка за сезон способна дать до полумиллиона потомков.

Главное оружие рапаны — радулла, жесткая терка с тысячами зубцов, которой она вскрывает даже самые крепкие раковины. Основная добыча — мидии и устрицы. А это не просто морские деликатесы, а ключевые виды: они очищают воду и создают мидиевые рифы, где живут и прячутся рыбы и беспозвоночные. Когда рапана уничтожает эти колонии, дно моря становится бедным и пустым, вода мутнеет, рыбе негде нереститься, и вся система начинает рассыпаться.

В родных морях численность рапаны контролируют хищники, но в Черном и Азовском морях таких «санитаров» нет. В итоге улитка заняла свободную нишу и стала доминировать, а затем начала распространяться дальше — в Средиземное и даже Северное моря.

Даже массовый промысел не решает проблему. Рапану активно вылавливают и экспортируют, ежегодно добывая тысячи тонн, но это лишь сдерживает численность, не нанося ей критического урона. Слишком быстро она размножается и слишком хорошо чувствует себя в новых условиях.

