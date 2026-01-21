Назвали самые популярные малые города на Новый год

Количество бронирований отелей и апартаментов в новогодние праздники в малых городах России выросло на 70%, следует из исследования сервиса "Яндекс путешествия" и Центра исследований малых городов Ивановской области, которое есть в распоряжении ТАСС.

«"Яндекс путешествия" и Центр исследований малых городов выяснили, как изменился интерес россиян к поездкам в малые города России на новогодних каникулах. Этой зимой малые города заметно усилили позиции на новогодней туристической карте: рост количества бронирований отелей и апартаментов год к году в праздники составил 70%. Также выросла и доля поездок в малые города - с 9,5% до 12%», — рассказали эксперты.

Отмечается, что 62% всех новогодних бронирований в малых городах России пришлись на десятку самых популярных городов. В 2026 году в числе самых востребованных по количеству бронирований отелей и апартаментов оказались Геленджик, Анапа, Ялта, Зеленоградск, а также Суздаль. В этом зимнем сезоне туристы заметно больше стали интересоваться Плесом (рост числа бронирований в 4,5 раза), Ельцом и Алупкой (в 3 раза). Растущий спрос на разные малые города демонстрирует интерес к многообразным сценариям отдыха, например, Елец отражает тренд на культурные выходные: короткая поездка ради архитектуры, прогулок и локальной кухни.

При этом активно растет спрос на посуточное жилье и апартаменты - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число бронирований в этой категории увеличилось вдвое. В 2025 году в среднем стоимость ночи в апартаментах ниже, чем в гостинице, примерно на 30%. В среднем цена ночи в отелях и апартаментах в малых городах выросла на 16%, до 10 810 рублей, цены на проживание в таунхаусах и кемпингах, наоборот, снизились на 56% и 42% соответственно. В малых городах праздничная ночь в среднем обходится дешевле, чем в крупных городах и на больших курортах.

В исследовании также говорится, что число поездок компаниями от трех и более человек в малые города выросло в два раза в сравнении с прошлым годом. На новогодних каникулах чаще приезжают жители городов-миллионников, их доля составляет около 60% от общего числа бронирований. Малые города больше всего пользуются популярностью у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.