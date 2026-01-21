В Кабардино-Балкарии изменилось число объектов размещения туристов

В Кабардино-Балкарии за минувший год удалось более чем на 100% увеличить количество отелей, гостиниц и других квалифицированных коллективных средств размещения туристов. В единый реестр на данный момент внесены 179 объектов.

«Если на начало 2025 года их [квалифицированных средств размещения туристов в КБР — ред.] было 89, то на текущую дату — 179, прирост — более 100%. Ежедневно процедуру классификации проходят 1−2 объекта», — сообщил министр курортов и туризма региона Аскер Бифов.

Он подчеркнул, что такому росту способствует проведение контрольных мероприятий в сфере туризма.

В ведомстве напомнили, что с 1 сентября 2025 года работа гостиничной сферы в России регламентируется новыми законодательными актами: право на деятельность получают средства размещения, прошедшие самооценку и внесенные в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии.

По данным министерства, сейчас в республике насчитывается более 620 коллективных средств размещения туристов, но не все они попадают в категорию тех, кто должен пройти обязательную самооценку.

Ранее сообщалось, что Кабардино-Балкария в 2025 году увеличила турпоток на 13,7% по сравнению с предыдущим годом: республику посетили более 2 млн отдыхающих. А по итогам новогодних праздников в Кабардино-Балкарии побывали порядка 100 тысяч туристов.