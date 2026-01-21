Из Минвод в Симферополь запустят новый поезд «Таврия»

С конца марта между Минеральными Водами в Симферополем начнет курсировать новый поезд «Таврия». В состав поезда с конца апреля также планируют включить вагоны из Владикавказа.

«"Гранд Сервис Экспресс" открыл продажу билетов на поезд "Таврия" № 25/26 сообщением Минеральные Воды — Симферополь. Новый поезд начнет ходить после сокращения маршрута поезда № 327/328 Кисловодск — Симферополь. Этот поезд будет курсировать ежедневно даже в летний сезон, в то время как поезд из Кисловодска летом 2025 года ходил через день», — сообщается в телеграм-канале железнодорожного перевозчика ГСЭ.

Первый поезд из Симферополя отправится 29 марта в 20:30 и прибудет в Минеральные Воды на следующий день в 14:00. В обратном направлении отправление состава запланировано 30 марта в 15:20 с прибытием в Крым на следующий день в 9:15. С 26 апреля поезд изменит расписание и будет прибывать в Симферополь в 8:50, говорится в сообщении.

Поезд будет следовать через Краснодар. С конца апреля в состав будут включены вагоны беспересадочного сообщения Симферополь — Владикавказ, анонсировали в ГСЭ.