Насколько оказалась популярной Волжская тропа в 2025 году

Волжская тропа становится все более востребованной среди путешественников. По словам председателя Госкомитета РТ по туризму, Сергея Иванова, в 2025 году ее посетили свыше 66 тысяч человек.

«По итогам 2025 года по Волжской тропе прошло более 66 тысяч туристов. Тропа стимулирует появление новых и поддержку существующих точек размещения, а местные жители начинают развивать частные мини-гостиницы и даже избинг – современный формат загородного отдыха с погружением в деревенский быт», – подчеркнул Иванов.

Развитием Волжской тропы, а также других проектов, направленных на загородный, природный и экологический туризм, занимается Дирекция по природным территориям Института развития городов Татарстана.

С 2023 года дирекция под брендом «Места Татарстана» предлагает новые туристические продукты в различных природных локациях, таких как пляж «Камское море» и кинопоселок «Семрук» в Лаишевском районе, кластер «Дингез – море Татарстана» в Камском Устье, а также пляж «Рахат» в Зеленодольске.

