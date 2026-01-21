Отелям снизят штрафы за нарушение правил регистрации постояльцев

Власти решили смягчить наказания для отелей и гостиниц за нарушения правил регистрации и миграционного учета. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предлагает снизить действующие штрафы, пишет «Парламентская газета».

© tourdom.ru

Сейчас за такие нарушения гостиницам грозит наказание в размере от 400 до 500 тыс. за проблемы с миграцией и от 250 до 750 тыс. за ошибки в регистрационном учете, а в Москве и Петербурге планка доходит до 800 тыс.

В правительстве считают, что такие штрафы слишком сильно бьют по гостиничному бизнесу и мешают развитию туризма и предпринимательства. Поэтому предлагают сделать систему более гибкой: отдельно наказывать тех, кто допустил разовую ошибку, и тех, кто нарушает правила постоянно.

Для Москвы и Петербурга сохранят отдельные размеры санкций. Например, если отель опоздал с уведомлением о прибытии иностранца всего на один день, штраф хотят установить в пределах 80–100 тыс. руб., а за повторный такой же промах – 160–200 тыс. Если же задержка составила 2 дня и больше, сумма снова может вырасти до 400–500 тыс. За мелкие нарушения предлагают сначала штрафовать на 20–30 тыс., а если это повторится – уже на 40–60 тыс. руб.