В России «сонный туризм» стал одним из главных трендов года

В 2026 году тенденция к путешествиям, ориентированным на улучшение сна и восстановление сил, останется актуальной. Об этом заявил глава комитета Госдумы по туризму, Сангаджи Тарбаев. По словам депутата, в 2025 году «туризм сна» стал одним из наиболее неожиданных и значимых явлений, заняв место в пятёрке ключевых понятий в туристической сфере, по мнению экспертов.

Ожидается, что развитие этого направления будет происходить по двум основным направлениям. Во-первых, гостиницы и другие объекты размещения будут уделять больше внимания созданию комфортных условий для сна, улучшая звукоизоляцию и выбирая качественные матрасы и подушки. Во-вторых, будут появляться новые, специализированные места для отдыха, так как в России существуют возможности для создания уединенных велнес-пространств вдали от шумных курортных зон.

Формат slow life ("медленная жизнь"), предполагающий отдых на природе с минимальным использованием гаджетов и направленный на замедление темпа жизни, также набирает обороты. Как отмечает парламентарий, повышение спроса на такой отдых связано с тем, что, по данным ВОЗ, около 30% населения испытывают проблемы со сном, а сложные графики работы требуют эффективных способов восстановления здоровья, что делает потенциальным туристом практически всё трудоспособное население страны.

"Сонный туризм" – это путешествия, основной целью которых является глубокое восстановление сил через качественный отдых и здоровый сон. Об этом рассказала руководитель сервиса бронирования путешествий "Турслет", Мария Журавлева.

По словам эксперта, это направление следует рассматривать как способ профилактики и компенсации усталости, а не как медицинское лечение. Рост его популярности обусловлен растущей потребностью в осознанном отдыхе, который позволяет полноценно выспаться в специально созданных для этого условиях.

